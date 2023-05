Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg rückt wieder in den Mittelpunkt der Gläubigen. Ab Mittwoch, 31. Mai, wird das große Wallfahrtsfest gefeiert. Es ist jährlich der Höhepunkt der Wallfahrtssaison auf dem Rosenberg.

In der Region ist das Wallfahrtsfest, das einst auch ein großer Heiratsmarkt war, als Rosenberger Tage bekannt. Fünf Tage lang gibt es ein unterschiedliches Gottesdienstangebot, das jährlich mehr als 2000 Besucher auf den Rosenberg führt. In diesem Jahr fällt das Ende des Wallfahrtsfestes mit dem Ende der Rosenberger Musiktage zusammen, weshalb sonntags ein Gottesdienst der besonderen Art unter freiem Himmel gefeiert wird.

Die Rosenberger Tage starten am Mittwoch. 31. Mai. Ab 18 Uhr besteht Gelegenheit zur Beichte und zum Gespräch. Um 19 Uhr wird ein Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz Wiesemann gefeiert. Ein erster Höhepunkt ist die Lichterprozession. Im Wallfahrtshof werden die Gäste bewirtet.

Am Donnerstag, 1. Juni, steht um 10 Uhr die Pilgermesse des Rosenberger Landes auf dem Plan. Um 11 Uhr beginnt die Wallfahrt für die Menschen mit Beeinträchtigung. Eine Wort-Gottes-Feier und die Bewirtung im Wallfahrtshof sind vorgesehen. Um 14 Uhr wird einer mittlerweile lieb gewonnenen Tradition Rechnung getragen: Maria on Tour. Das Rosenberger Gnadenbild macht sich auf den Weg in Seniorenzentren in der Umgebung.

Zum Abschluss kommt der Bischof

Am Freitag, 2. Juni, wird um 10 Uhr die Pilgermesse mit Krankensalbung gefeiert. Ab 11 Uhr heißt es, danke, dass du einfach da bist. Es ist ein Gebet durch die Nacht. Um 19 Uhr wird ein Heilungsgottesdienst gefeiert.

Pilgermesse um 10 Uhr, dann Bewirtung im Hof und ab 14 Uhr die Kinderwallfahrt mit Messfeier, Spielen und Einzelsegen bilden das Programm am Samstag, 3. Juni.Die Wallfahrtstage enden am Sonntag, 4. Juni. Ab 9.30 Uhr besteht Gelegenheit zur Beichte. Um 10 Uhr wird das Pontifikalamt mit Weihbischof Otto Georgens gefeiert. Der Gottesdienst wird verbunden mit der Abschlussveranstaltung der Rosenberger Musiktage. Das Ensemble Stimmgewandt, ein Bläserensemble und Christian Payarolla an der Orgel spielen. Michael Marz hat die musikalische Gesamtleitung. Dieser Gottesdienst wird live im Internet übertragen. Parallel dazu wird ein Kindergottesdienst gefeiert. Mit der Marienandacht um 14 Uhr an der Lourdesgrotte gehen die Rosenberger Tage zu Ende.