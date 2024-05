Über die Pfingsttage findet in Trulben das 57. Freundschaftstreffen mit Gästen aus der westflandrischen Stadt Roeselare statt. Nach einer zweijährigen Pause aufgrund der Pandemie treffen sich vom 17. bis 20. Mai die Bürger beider Städte zum traditionellen Austausch.

Das Programm des Treffens, organisiert von Komiteesekretärin Virginia Hunkler und ihrem Ehemann Werner, beginnt am Freitagabend mit der Ankunft der belgischen Gäste am Sportheim Trulben. Die 50 angemeldeten Teilnehmer können sich auf ein gemeinsames Abendessen und ein gemütliches Beisammensein freuen. Der Pfingstsamstag sieht eine Wanderung und Aktivitäten wie Adventure Golf vor, während am Pfingstsonntag nach einem Spaziergang zum Krappenfelsen und dem Mittagessen in den Gastfamilien das Fußballspiel der zweiten Mannschaft des SV Trulben gegen die SG Pirmasens besucht wird. Mangels einer ausreichenden Zahl an Spielern fällt das traditionelle Fußballspiel zwischen Trulben und Roeselare aus. Dafür schaut man sich gemeinsame das belgische Meisterschaftsspiel zwischen Brügge und Anderlecht am Bildschirm an. Der Abend endet mit einem Grillbuffet. Am Pfingstmontag schließt sich die Komiteesitzung und die Verabschiedung der belgischen Gäste an.

Der bisherige deutsche Komiteevorsitzende Jürgen Noll hat sich aus seiner offiziellen Funktion zurückgezogen, bleibt aber als Gastgeber für seine belgischen Freunde im Rahmen des Treffens aktiv. In einem Gespräch offenbarte Jürgen Noll seine Beweggründe für den Rückzug: „Nach der Kommunalwahl bin ich nur noch Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Trulben und kümmere mich um die Blutspendetermine und um die Sandhasentour.“ Er erklärte weiter, dass er sich 50 Jahre für den Ort eingesetzt habe und nun der Familie den Vorrang geben möchte. Komiteesekretärin Hunkler bestätigte Nolls Amtsniederlegung und äußerte die Hoffnung, dass trotz der Herausforderungen durch Krankheit und Alter im Komitee und dem Mangel an jüngeren Nachfolgern, die Freundschaft weiter gepflegt werden kann.