Anspruchsvoll und abwechslungsreich ist bereits das Repertoire des Pop- und Gospelchors „Palatöne“, der sich erst in der Pandemie gegründet hat. Davon konnten sich etwa 300 Zuhörer am vorigen Wochenende überzeugen beim ersten Konzert in der Heilsbach. Wer es verpasst hat, kann die Sängerinnen und Sänger am Samstag in Dahn erleben.

Mitten in der Corona-Pandemie hatte Sandra Schenk aus Nothweiler voriges Jahr den neuen Chor gegründet und damit offensichtlich genau ins Schwarze getroffen. Die Mitgliederzahl ist auf über 40 angewachsen, was dem modernen Repertoire und der Professionalität der Chorleiterin, aber auch deren ansteckender Energie geschuldet sein dürfte. Schenk ist diplomierte und mehrfach ausgezeichnete Opern- und Konzertsängerin, zudem diplomierte Gesangspädagogin. Den Winter über gab es für den Chor coronabedingt nur Online-Proben. Schenk sang die einzelnen Stimmen ein und verschickte diese an die Chormitglieder, so dass jeder zu Hause üben konnte. Am Ende blieben drei Monate Präsenz-Proben, um das Konzert vorzubereiten.

Beeindruckende Solo-Auftritte

Das Repertoire, das sich die Sänger und Sängerinnen erarbeitet haben, ist abwechslungsreich. Dem Publikum boten sie in der Heilsbach einen bunten Mix aus Musical, beispielsweise „City of stars“ aus „La La-Land“, modernen und traditionellen Gospels sowie Rock und Pop, so etwa „Der Weg“ von Herbert Grönemeyer oder „Frauen regieren die Welt“ von Roger Cicero.

Immer wieder glänzten Chormitglieder mit Solopassagen. Besonders begeistert war das Publikum vom Duett des Ehepaars Eva und Patrik Geenen, „When you say nothing at all“ von Ronan Keating. Im Trio beeindruckten Leonie Schalk, Lelia Schenk (Gesang und Querflöte) und Sandra Schenk mit „I wish I may“ aus dem Film „Die Hexen von Eastwick“. Den Höhepunkt erreichte das Konzert mit dem letzten Lied, „Der ewige Kreis“ aus dem Musical „König der Löwen“. Hier stellte Patrik Geenen mit dem Intro in Zulu gesungen erneut seine Stimme unter Beweis. Weitere Solisten waren Manfred Daum, Tina Hermann, Miriam Engel, Dominik Meyer (Gesang und Cajon), Hanne Krain, Ulrike Hauer, Michaela Beck, Anja Lenuweit, Anja Frischkorn und Christine Brödel.

Konzert in Dahn

Am Samstag, 2. Juli , 18 Uhr, geben die „Palatöne“ ihr zweites Konzert: in der evangelischen Kirche Dahn.