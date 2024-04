Bei der Wahl des Trulber Ortsbürgermeisters wird Amtsinhaber Harald Hatzfeld (SPD) keinen Herausforderer haben. Der CDU gelang es nicht, einen Kandidaten zu finden.

Die im Ortsgemeinderat Trulben vertretene FWG Hochstellerhof, die mit der SPD unter Hatzfelds Führung zusammenarbeitet, hatte in ihrer Versammlung am 23. Februar nur die Listen für den Ortsbeirat und den Ortsgemeinderat erstellt, aber keinen Ortsbürgermeisterkandidaten aufgestellt. Obwohl die CDU die „Wahl einer Bewerberin/eines Bewerbers für das Amt des Ortsbürgermeisters“ auf der Tagesordnung hatte, gelang dies nicht. Der CDU-Vorsitzende Steffen Schehrer sagte vor 14 Anwesenden, darunter zehn stimmenberechtigten CDUlern: „Leider ist es uns nicht gelungen, einen Bewerber für das Amt des Ortsbürgermeisters zu finden.“ Dem Ortsverein gehören 25 Mitglieder an.

Beinahe wie vor zehn Jahren

Es folgte die Bitte von Schehrer in die Runde: „Vielleicht erklärt sich ja jetzt noch jemand bereit.“ Doch es meldete sich niemand. Schehrer selbst erklärte: „Ich stehe für dieses Amt aus beruflichen Gründen nicht zur Verfügung.“ Als Berufssoldat der Bundeswehr sei er in Idar-Oberstein stationiert, pendele täglich zweieinhalb Stunden zwischen Wohnort und Dienststelle.

Somit wiederholt sich das, was es vor zehn Jahren schon einmal in Trulben gab, dass es nur einen Ortsbürgermeisterkandidaten gibt. 2014 war es allerdings die SPD, die keinen Kandidaten nominierte. „Ich hätte mich über einen Gegenkandidaten gefreut“, kommentierte Amtsinhaber Hatzfeld die Situation.