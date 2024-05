Seit zehn Jahren sitzt Gereon Lethen im Riedelberger Gemeinderat, nun kandidiert er zum ersten Mal für das Amt des Ortsbürgermeisters. Der 54-Jährige hat viele Projekte im Dorf geplant, sagt er im Interview mit der RHEINPFALZ.

Der Entschluss, für das Riedelberger Ortsbürgermeisteramt zu kandidieren, fiel bei Gereon Lethen vor etwa drei Monaten. „Ich bin seit zehn Jahren im Rat. In den Jahren ist nicht viel passiert. Da stellt man sich schon die Frage: ,Warum mache ich das überhaupt?’“.

Lethens Projektliste für das Dorf ist lang. Zunächst der Kindergarten, den Lethen, sollte er Bürgermeister werden, ausbauen möchte. Aktuell besuchen mehr Kinder den Kindergarten, als es die Betriebserlaubnis zulässt: „Wir haben eine Sondergenehmigung.“ Eine Dauerlösung ist das für den 54-Jährigen nicht, er strebt einen Anbau an. Die in der Dorfpolitik bereits diskutierte Idee, den Anbau mit Containern zu realisieren, lehnt Lethen ab. „Mit mir gibt es keinen Container, sondern einen richtigen Anbau.“ Eine weitere Herausforderung im Dorf sei das Dorfgemeinschaftshaus (DGH). Das sei stark sanierungsbedürftig: Die Heizung sei alt, der Keller feucht und auch energetisch sei am DGH nichts gemacht worden. Da die benachbarte Feuerwehr allmählich auch zu klein werde, könnte sich Lethen eine Kombilösung für DGH und Feuerwehr vorstellen, inklusive einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Keine freien Bauplätze

In Riedelberg gibt es derzeit keine freien Bauplätze, die die Gemeinde an Bauwillige verkaufen könnte, sagt der Ortsbürgermeisterkandidat. Lethen möchte das ändern und schlägt ein Neubaugebiet vor, das an das bestehende Baugebiet „Hasengarten“ anschließt. Das Gelände sei zwar in Privatbesitz, Lethen ist jedoch zuversichtlich, mit Überzeugungsarbeit bald neues Bauland anbieten zu können.

Der 54-Jährige wehrt sich gegen die Behauptung, dass die Riedelberger gespalten seien und keine Gemeinschaft existiere. Er verweist auf die Tischtennishalle des TTC, die mit viel Einsatz errichtet worden sei. „Das hätten wir nicht geschafft, wenn wir keine Gemeinschaft hätten“, unterstreicht Lethen. Der TTC sei derzeit das gesellschaftliche Rückgrat des Dorfes. Lethen erwähnt etwa den Stammtisch jeden Freitag, zu dem jeder aus Riedelberg willkommen sei. Als Ortsbürgermeister möchte Lethen die Vereine und die Gemeinde zu engerer Zusammenarbeit bewegen. Das gilt auch für die Feuerwehr, die dringend Nachwuchs benötige.

Beruflich als Polizist in Saarbrücken

Gereon Lethen wurde in Riedelberg geboren und ist dort aufgewachsen. Seit mehreren Jahren ist er zweiter Vorsitzender des TTC. Beruflich ist er Polizeihauptkommissar bei der Bundespolizei und leitet eine deutsch-französische Fahndungseinheit in Saarbrücken. Der zweifache Vater treibt viel Sport (Fitness, Joggen und Tischtennis), ist in der Natur unterwegs und verbringt seine Freizeit mit Familie, Haus und Hof.