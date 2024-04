Die Gemeinde Obersimten hat 2019 eine Obstbaumwiese angelegt, auf der für jeden neugeborenen Obersimter und jeden Kindergartenabgänger ein Bäumchen gepflanzt wird. Jetzt wird erweitert.

Für den Obersimter Nachwuchs werden seit 2019 Bäume gepflanzt. Jedes neugeborene Kind und die Kita-Abgänger dürfen sich über das naturnahe Geschenk freuen. Dafür wurde am Ende der Wasgaustraße zum Waldrand hin eine Wiese angelegt. „Es ist mir ein Herzensprojekt“, sagte Ortsbürgermeister Thorsten Höh im Nachgang der Ratssitzung am Mittwoch.

20 Bäume wurden bisher eingepflanzt. Um noch mehr Platz für weitere Obstbäume zu schaffen, wurden drei weitere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von rund 860 Quadratmetern angekauft. Die nächste Pflanzung von sechs weiteren Obstbäumen für den Nachwuchs des vergangenen Jahres findet am Samstag, ab 11 Uhr, statt. Bei der Auswahl der Bäume werde darauf geachtet, verschiedene Obstsorten zu mischen.

Neue Küche für den Kindergarten

Von einer weiteren Neuerung könnte der Nachwuchs dann in wenigen Jahren schon profitieren: Die 30 Jahre alte Küche der Kindertagesstätte „Sonnenblume“, in der das Essen frisch zubereitet wird, soll erneuert werden. Denn die Zahl der Essenskinder sei hoch, betonte Höh. 39.000 Euro kostet die neue Küche, der Kreis übernimmt 40 Prozent davon. Da der Abbau der alten Küche in Eigenleistung erfolgt, wurde Geld eingespart. Der Einbau der neuen Küche soll während der Sommerferien erfolgen. Günstigster von drei Anbietern war das Pirmasenser Unternehmen Bahlinger.

Weil außerdem die Heizung im Kindergarten im vergangenen Winter einmal länger ausgefallen war und auf Notbetrieb lief, hat die Gemeinde jetzt einen Wartungsvertrag für die Wärmepumpe abgeschlossen. Das Münchweilerer Unternehmen Christ übernimmt die Wartung für jährlich 400 Euro.