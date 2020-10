Bislang war das Dienstfahrzeug des Herschberger Gemeindearbeiters ein Traktor mit Anhänger. Weil neben dem Gemeindearbeiter mittlerweile zudem zwei geringfügig Beschäftigte für Arbeiten eingesetzt werden, „wäre ein Fahrzeug, mit dem alle drei gemeinsam zu einem Arbeitsort fahren können, sinnvoll“, sagte Bürgermeister Andreas Schneider.

Es solle schließlich nicht so sein, dass die Arbeiter mit ihrem privaten Auto zu den Arbeitsorten fahren müssen, wie bereits geschehen. Dabei sei es auch zu einem Versicherungsfall an einem Auto gekommen. Derzeit sei man dabei, mit der Versicherung zu klären, dass der Schaden übernommen wird. Um so etwas künftig zu vermeiden, möchte die Gemeinde einen Pritschenwagen anschaffen. Entweder kaufen – allerdings kein Neufahrzeug – oder leasen.

Im Gegenzug soll der Traktor mit Anhänger verkauft werden. Der Traktor, der im März 1981 zugelassen worden war, sei komplett abgeschrieben. „Aber es gibt eine Nachfrage nach solchen Fahrzeugen, und der Anhänger ist ohnehin in einem sehr guten Zustand“, bilanzierte Schneider. Der Pritschenwagen sei sinnvoller nutzbar. Und sollten Arbeiten anfallen, bei denen ein Traktor gebraucht wird, „gibt es genügend Traktoren im Ort, die uns dafür zur Verfügung gestellt werden“, sagte Schneider. Der Bürgermeister soll nun gemeinsam mit den Beigeordneten prüfen, welcher Verkaufserlös für den Traktor noch erzielt werden kann. Und es soll geklärt werden, was es kostet, einen Pritschenwagen zu beschaffen.