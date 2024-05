Für die bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen gibt es ein Wahlbüro im Rathaus. Die von der Stadt Pirmasens verschickten Wahlbenachrichtigungen enthielten allerdings einen Fehler.

Wegen der bevorstehenden Europa- und Kommunalwahlen ist das Wahlbüro im Rathaus am Exerzierplatz ab Montag, 13. Mai, geöffnet. Wahlberechtigte, die eine Briefwahl beantragen möchten, finden das Büro im ersten Stock, Zimmer 1.21, im Rathaus, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Das Wahlbüro ist die zentrale Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die ihre Stimme per Briefwahl abgeben wollen. Sie sollen dafür ihre Wahlunterlagen und ihren Ausweis vorlegen. Zudem wird die Möglichkeit angeboten, direkt im Wahlbüro in einer der Wahlkabinen zu wählen. Die Wahlbenachrichtigungen werden bis zur Öffnung des Wahlbüros an die Wahlberechtigten gehen.

Öffnungszeiten falsch

Die in den Wahlbenachrichtigungen angegebenen Öffnungszeiten des Wahlbüros sind falsch. Die korrekten Zeiten sind: montags bis mittwochs von 9 bis 17 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 12 Uhr. Am Freitag vor der Wahl, 7. Juni, verlängern sich die Öffnungszeiten bis 18 Uhr. Das Wahlbüro bleibt am Samstag, 8. Juni, sowie an den Feiertagen am 20. und 30. Mai geschlossen, erklärte die Stadt.

Für telefonische Anfragen ist das Wahlbüro ab dem 13. Mai unter den Nummern 06331 84-2539, -2542 und -2545 erreichbar. Wer Briefwahlunterlagen per Post wünscht, kann das Antragsformular auf der Wahlbenachrichtigung nutzen und an die Stadtverwaltung senden. Wichtig ist, dass der Antrag auf Briefwahl eigenhändig unterschrieben wird. Briefwahlanträge per E-Mail sind ebenfalls möglich, wenn der Wähler persönliche Daten wie Namen, Geburtsdatum und Wohnanschrift angibt. Die E-Mail-Adresse dafür ist briefwahl@pirmasens.de. Eine Beantragung per Telefon sei nicht möglich, so die Stadtverwaltung.

Hintergrund

Am 9. Juni finden in Rheinland-Pfalz Wahlen statt. In Pirmasens wird in insgesamt 29 Urnenstimmbezirken abgestimmt, während die Briefwahl in 17 Briefwahlbezirken ausgezählt wird. Oberbürgermeister Markus Zwick agiert als Wahlleiter. Michael Maas ist stellvertretender Wahlleiter.