Um Dietrichingens Finanzen steht es gut, sagt Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang. Der Haushalt ist beschlossene Sache, bei den Investitionen ist unter anderem ein neues Dach fürs Dorfgemeinschaftshaus aufgelistet.

„Wir machen eher ein Plus als ein Minus“, sagt die Ortsbürgermeisterin mit Blick auf die Dorf-Finanzen. Der Haushalt ist ausgeglichen, Steuererhöhungen seien vorerst nicht geplant. Die Gemeinde plant einige Investitionen: Das Brunnenhaus soll im Inneren saniert werden, „einfach, damit es etwas moderner ist“, sagt Vogelgesang. Zudem steht noch der Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro des Dorfes für die Kita-Erweiterung in Althornbach aus. Die Einrichtung wird auch von Kindern aus Dietrichingen besucht. Auf der Liste der Investitionen steht auch ein neues Treppengeländer, das am Aufgang zwischen unterem und oberem Friedhofsareal installiert werden soll, sowie die Dach-Sanierung am Dorfgemeinschaftshaus. „Da sind noch alte Eternitplatten drauf, die müssen runter“, sagt Vogelgesang. Auf das neue Dach soll dann auch eine Photovoltaikanlage kommen. „Dann können wir den Eigenbedarf des DGH damit decken.“ Wie viel Geld für die Maßnahme fällig wird, ist noch unklar. Die Gemeinde wolle sich um Fördermittel bemühen.