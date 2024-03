Der Ärger um die Kindertagesstätte in der Maßweilerstraße ist noch immer nicht ausgestanden. Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette hat kaum Hoffnung, dass der Betrieb dieses Jahr noch startet. Darüber hinaus muss ins Ausweichquartier investiert werden.

Am Freitag, 15. März, soll es ein weiteres Gespräch mit dem Architekten darüber geben, wie der Rückbau der Kita in den kommenden Wochen fortgesetzt wird, sagt Brinette im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das Dach des Neubaus sollte eigentlich schon im vergangenen Jahr abgebaut werden – sechs Wochen bevor die Handwerker anrücken sollten, gab es von den Firmen aber eine Absage. „Somit kam das Dach dann letztes Jahr nicht runter“, schildert Brinette. Die Folge: Der Bauzeitplan musste aktualisiert und der Rückbau der Dachkonstruktion auf diesen Frühling verschoben werden.

Eigentlich sollte der Kita-Neubau in der Maßweilerstraße 2020 in Betrieb gehen. Allerdings gab es zahlreiche Probleme. Noch während der Bauphase schimmelte es im Baukörper – das war noch zu Zeiten von Brinettes Amtsvorgänger Karlheinz Bärmann. Es folgte ein Baustopp. Da zu diesem Zeitpunkt bereits Kinder für den neuen Kindergarten angemeldet und schon Plätze zugesichert worden waren, musste eine Lösung her. Kurzerhand wurde das Rathaus in der Ortsmitte zum Kindergarten umfunktioniert. Die bestellten Möbel wurden darin aufgebaut, aus dem Verwaltungsgebäude wurde ein Kindergarten.

Höhe der Zusatzkosten unklar

Allerdings war es nicht damit getan, Möbel im Rathaus aufzustellen und einige Wände zu streichen. Es mussten ein zweiter Fluchtweg sichergestellt und die Treppe kindersicher gemacht werden. Beide Maßnahmen waren nicht günstig. Und auch die Bücherei musste ihre Zimmer räumen.

Wie hoch die Zusatzkosten an der Kita-Baustelle ausfallen und vor allem wer finanziell in die Bresche springen muss, ist laut Brinette noch nicht geklärt. „Das ist noch immer im laufenden Verfahren“, sagt die Bürgermeisterin auf Anfrage der RHEINPFALZ. Hinsichtlich einer möglichen Inbetriebnahme der Pannen-Kita geht Brinette mittlerweile vom Jahr 2025 aus: „Wir brauchen ja auch noch für den Innenausbau ein bisschen Zeit.“

Neuer Spielplatz am Rathaus

Während in der Maßweilerstraße noch unklar ist, wie es an der Baustelle weitergeht, muss in die „Rathaus-Kita“ investiert werden. Beim Blitzschutz wurden Mängel festgestellt, die behoben werden müssen (Thema im Gemeinderat am Donnerstag, 14. März, 19.30 Uhr, Schützenhaus Stambach). Ebenso investiert wird am Rathaus in einen neuen Spielplatz. Als Termin ist der kommende Sommer angesetzt. Die Kindergartenkinder, ergänzt Brinette, können den Spielplatz noch so lange nutzen, wie die Kita im Rathaus untergebracht ist. Zieht die Einrichtung irgendwann in den Neubau um, bleibe der Spielplatz für die Öffentlichkeit zugänglich.