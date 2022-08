Der Wallfahrtsort Maria Rosenberg feiert sein traditionelles Stifterfest am Sonntag, 4. September. 13 amerikanische Verwandte der Stifter werden daran teilnehmen.

Laut Pfarrer Volker Sehy sind dazu nicht allein die Menschen der Umgebung eingeladen, sondern auch alle, die in den vergangenen zweieinhalb Jahren über Livestream den Rosenberg kennengelernt haben. Einen besonderen Akzent bekommt der Tag durch die Anwesenheit von 13 amerikanischen Verwandten der Rosenberger Stifter, die zu einem Treffen der Familie Lickteig aus den Vereinigten Staaten in die Westpfalz gereist sind.

Beginn ist um 10 Uhr im Wallfahrtshof mit einer festlichen Eucharistiefeier, die wieder per Livestream übertragen wird. Musikalisch gestaltet wird sie vom Kirchenchor aus Clausen unter der Leitung von Lucas Keim und Kay Hauck an der Orgel. An den Gottesdienst schließt sich der Frühschoppen im bayerischen Stil an. Es folgt das Mittagessen, bei dem verschiedene Rosenberger Spezialitäten serviert werden. Um 15 Uhr findet eine Musikalische Andacht im Wallfahrtshof statt. Sie steht unter dem Titel „...dass ich singen musste und auch gerne tat“. Der vielfach ausgezeichnete Frauenchor „ex-semble“ wird unter Leitung von Christoph Haßler singen. Steffen Dully liest mit Lynn Lickteig aus Texten und Briefen der Betjörg-Gesellschaft.

Deutsch-amerikanische Begegnung

Anlass für das Stifterfest ist der 127. Todestag von Georg Helfrich, der entscheidend für die Weiterentwicklung des alten Wallfahrtsorts Maria Rosenberg war. Am 5. September 1895 starb diese charismatische Persönlichkeit in den USA. 1873 waren er und seine Gemeinschaft dorthin ausgewandert. Sie bewirtschafteten jahrzehntelang eine Farm in St. Benedict/Iowa und stellten Anfang des 20. Jahrhunderts ihre gesamten Ersparnisse dem Bischof zur Verfügung, damit dieser eine Priesterstelle auf dem Rosenberg finanzieren konnte. Seit einem Besuch von Lynn Lickteig aus Colorado und ihrer Familie 2016 und der Reise von Steffen Dully und Volker Sehy 2017 nach Iowa sind die Beziehungen zwischen dem Westpfälzer Wallfahrtsort und der neuen Heimat der Betjörg-Gesellschaft immer intensiver geworden. „Die deutsch-amerikanische Begegnung beim diesjährigen Stifterfest markiert einen weiteren Höhepunkt unserer Freundschaft“, so Diakon Dully.