Mit 80 Jahren steht Anny Abel noch im öffentlichen Leben ihrer Heimatstadt Rodalben. Ihren Geburtstag am morgigen Sonntag feiert die ehemalige Lehrerin, Chorleiterin und immer noch kreativ tätige Malerin zu Hause. Coronabedingt muss die Feier im Freundeskreis verschoben werden.

Nach ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule in Landau trat Abel 1962 ihre erste Stelle an der Katholischen Mädchenschule in Rodalben an. Sie unterrichtete danach an der Hauptschule in Rodalben unter anderem das Fach Biologie. Aus gesundheitlichen Gründen wurde sie 1998 pensioniert. Gute Kontakte zu früheren Schülern bestehen nach wie vor.

Ehrenamtlich leitete Anny Abel über zwei Jahrzehnte (bis 1989) den Kinderchor in der Pfarrei St. Josef. Mit großer Leidenschaft widmete sie sich der Aquarell-Malerei. Um sich weiterzuentwickeln, bildete sie sich bei namhaften Künstlerinnen fort. Abel stellte in pfälzischen Gemeinden aus. Zu ihrem Jubiläum wollte ihre Heimatstadt ihr Schaffen mit der inzwischen vierten Ausstellung würdigen. Die Corona-Pandemie verhindert dies. Ausfallen muss dieses Jahr auch das Bergwandern in den Dolomiten, ihr zweites Hobby. Zumindest ihre Tätigkeit als Leiterin von Zeichen- und Aquarell-Kursen bei der Volkshochschule Rodalben kann sie ausüben.

Seit 1964 ist die Jubilarin mit Udo Abel verheiratet. Das Paar bekam drei Kinder. Mittlerweile hat sich die Familie um drei Enkelkinder und einen Urenkel vergrößert.