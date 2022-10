Der Sonnenschutz in der Kita Vogelnest in Herschberg über dem großen Sandspielplatz ist endlich montiert worden. Mit sechs mal sechs Metern beherrscht die ausfahrbare Gelenkarm-Markise einen Teil des Außengeländes. „Gerade in nächster Zeit, wenn unsere Kita umgebaut wird, können wir einen geschützten Spielplatz gut gebrauchen“ , sagt Leiterin Sandra König. Finanziert wurde die Markise mit Sitzungsgeldern des Gemeinderates, auch die Wahlhelfer, der Kita-Förderverein und mehrere Privatleute haben gespendet. Laut Sandra König besuchen derzeit fast 40 Kinder aus Herschberg und Saalstadt die Einrichtung. Betreut werden sie von acht Erzieherinnen, einer Praktikantin und einem Praktikanten. Zwei Küchenhelferinnen und zwei Reinigungskräfte gehören ebenfalls zum Team.