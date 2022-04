In Herschberg plant der Landesbetrieb Mobilität (LBM) die Sanierung der Hauptstraße und der Thaleischweiler Straße. Aktuell sind die Verbandsgemeindewerke dabei, in Vorleistung den Kanal in den Straßen zu sanieren.

In der Thaleischweiler Straße und einem Teil der Hauptstraße ist das nun abgeschlossen. Für die Anlieger und Verkehrsteilnehmer eine Baumaßnahme, die sie wenig beeinträchtigt hat. Denn diese Abschnitte konnten mittels Inliner-Verfahren, also ohne, dass die Straße aufgegraben werden musste, saniert werden.

Das ändert sich im zweiten Bauabschnitt. Der verläuft in der Hauptstraße zwischen der Einmündung Bergstraße und Einmündung Straße „Am Wasserturm“ sowie in der Straße „Am Wasserturm“ bis zur Einmündung Pfälzer Straße. Hier müssen zwei Haltungen – das ist die Kanalverbindung zwischen zwei Schächten – in offener Bauweise saniert werden. Sie können aufgrund der vorhandenen Schäden nicht mittels Inliner saniert werden. Auf einer Strecke von 100 Metern muss die Straße aufgegraben werden. Auch alle Kanalhausanschlüsse und Schachtbauwerke werden erneuert. Dafür muss gleichfalls aufgegraben werden. 298.5060 Euro kostet dieser zweite Bauabschnitt, den die Firma Küntzler aus Waldfischbach-Burgalben erledigt.

Planungen für Weselberg laufen

In der benachbarten Gemeinde Weselberg laufen gleichfalls Planungen für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an. In der Ortsdurchfahrt, das ist die Landesstraße 472, mehren sich die Wasserrohrbrüche. Der Wasserzweckverband Sickingerhöhe-Wallhalbtal, der für die Wasserversorgung zuständig ist, hat festgestellt, dass die Wasserleitung dringend erneuert werden muss. Die Verbandsgemeindewerke bestätigen, dass auch der Kanal in einem sanierungsbedürftigen Zustand ist. Da der Ortsgemeinde selbst daran gelegen ist, die Gehwege zu sanieren, wurde dem LBM von Seiten der Werke und des Wasserzweckverbandes vorgeschlagen, dass auch der LBM die Straße mit in seine Planungen aufnimmt. Im Jahre 2026/27, wenn die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in Herschberg abgeschlossen sind, könnte mit den Arbeiten in Weselberg begonnen werden, skizzieren die Werke in ihrem Schreiben an den LBM einen möglichen Zeitplan.