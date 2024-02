Zur Einweihungsfeier mit Sektempfang hatte das Naturerlebniszentrum (NEZ) Wappenschmiede am Samstag eingeladen. Viele Fischbacher kamen und schnell war die Hütte voll.

Wie berichtet, hat die Heilsbach eGmbH am 1. Februar die Einrichtung von der GNOR übernommen, die sie über 20 Jahre bis Ende 2023 geführt hat. Heilsbach-Geschäftsführer Christian Federlein, der jetzt das NEZ führt, berichtet, dass die Schlüsselübergabe bereits am 6. Januar erfolgt sei. Federlein ist 43 Jahre alt und seit fünf Jahren in der Heilsbach. Das NEZ verfüge über zehn Zimmer mit 45 Betten, berichtet er. Die Feier am Samstag bezeichnete er als Testlauf dafür, welche Gäste-Kapazität das Haus habe, wobei er von etwa 50 bis 60 Personen ausgeht. Für Live-Musik bei der Einweihung sorgten Manuel Bastian und Marko Burkhart.

Das NEZ sei nun eine Ergänzung für die Heilsbach. Alleine über 70 Sitzplätze verfüge der Rundbau, zudem gibt es einen separaten Gruppen- oder Seminarraum. Mit dem bisherigen Pächter der Wappenschmiede, der GNOR, habe die Heilsbach schon seit Jahren zusammengearbeitet und gute Verbindungen gepflegt. Bei Überkapazitäten in der Heilsbach seien nicht selten Gäste an die Wappenschmiede abgegeben worden. „Wir übernehmen deshalb auch die bisherigen Kunden vom GNOR.“ Das seien überwiegend Schulklassen, oder mit Waldbildungs-Themen befasste Personen gewesen. „Das wird nun künftig auch für uns ein Thema sein. Zusätzlich wollen wir hier eine Eventlocation anbieten oder bei Platzproblemen in der Heilsbach weiterhin hier Gäste unterbringen.“ Für kleinere Gruppen, Familienfeiern oder Veranstaltungen sei die Wappenschmiede räumlich sowieso besser geeignet.

Kommt doch ein Café?

Die Eröffnung eines Cafés im Haus sei eigentlich nicht vorgesehen. Auf Anregung einiger Fischbacher werde man sich dies jedoch überlegen. Live-Musik-Veranstaltungen sollen nach den Worten des Geschäftsführers künftig öfter angeboten werden. Schon jetzt sei aber klar, so Federlein, dass das Bildungsangebot für Kinder und Familien beim NEZ wieder aktiviert werde. Zwei Mitarbeiter seien fest im NEZ angestellt. Verschiedene Mitarbeiter der Heilsbach sollen auch in der Wappenschmiede eingesetzt werden oder diese dort bei Bedarf ergänzen.

Auf die Frage, ob bauliche Veränderungen vorgesehen sind: „Die Wappenschmiede hat uns gut gefallen. Gebäude und Einrichtung befinden sich in gutem Zustand, weshalb wir nichts verändern werden.“ Wenn die Einrichtung auch erst vor wenigen Tagen übernommen wurde, so habe man bereits schon jede Menge Buchungen für das Haus in diesem Jahr. Anfragen und Anmeldungen für das NEZ laufen zentral über die Rezeption in der Heilsbach.