Im Rumbacher Haushaltsplan bleiben die Steuern in den Jahren 2024 bis 2045 auf dem bisherigen Niveau. Auch die Beiträge für Feld- und Waldwege können beibehalten werden, hier gibt es noch ein ganz gutes Polster, von dem gezehrt werden kann.

„Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden des Dahner Felsenlandes können wir unseren Haushalt noch ausgleichen, das verdanken wir unserem Wald“, sagte der Rumbacher Bürgermeister Ralf Weber. Investieren wird die Gemeinde in Tablets für den Gemeinderat, denn das Gremium soll, so wie in allen anderen Gemeinden auch, digital werden. Auch für den Ankauf von Grundstücken ist Geld im Haushalt eingestellt. „Wir wollen hier handlungsfähig sein, wenn es beispielsweise am Park die Möglichkeit gibt, Grundstücke zu erwerben, die für die zukünftige Ortsentwicklung von Vorteil sind“, erläuterte Weber. Investiert werden soll beispielsweise in eine Photovoltaikanlage auf dem Rathaus, in Sanierungsarbeiten am Kelterhaus und in einen historischen Rundweg: „Das wollen wir angehen, damit wir die Geschichte des Ortes auf Tafeln an verschiedenen Häusern anbringen. Hier haben manche ja auch schon Vorarbeit geleistet, beispielsweise zur Geschichte der Auswanderer“, so der Ortschef. Auf eine Gebührenrückerstattung dürfen sich die Anwohner der Straßen „Im Baumert“ und „Kehrweg“ freuen. Nach Abschluss der Erschließung werden 12.540 Euro an Gebühren zurückgezahlt.