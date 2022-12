„Exodus90“ – so heißt ein geistliches Trainingsprogramm für Männer, das Anfang 2023 wieder im Bistum Speyer angeboten wird.

Diese 90-tägige bewusste Vorbereitung auf das Osterfest beginnt am Montag, 9. Januar, und endet am Ostersonntag, 9. April. In dieser Zeit üben die Männer, ihr Gebetsleben zu intensivieren und gegen eingefahrene Gewohnheiten anzugehen. „Es ist ein echtes spirituelles Abenteuer: anhand des Buches Exodus aus der Bibel und gemeinsam mit anderen Männern einen Weg in die Freiheit zu gehen“, erklärt Pfarrer Volker Sehy, der mit anderen Priestern aus dem Bistum „Exodus90“ begleitet. Täglich erhalten die Teilnehmer über eine App biblische Impulse. Einmal in der Woche kommen sie für ein kurzes Treffen zusammen, online oder live vor Ort.

Seit 2019 wird der Kurs im Bistum angeboten, mit jährlich ansteigender Teilnehmerzahl. Im zurückliegenden Jahr waren es etwa 50 Männer aus dem Bistum und über dessen Grenzen hinaus. Viele von ihnen wollen laut Sehy auch dieses Mal wieder dabei sein und haben noch andere für „Exodus90“ interessiert.

Anmeldung

Die Anmeldung ist bis Sonntag, 8. Januar, 12 Uhr, möglich, per E-Mail direkt bei den jeweiligen Verantwortlichen. Für die Vorderpfalz ist dies Franz Vogelgesang (franz.vogelgesang@bistum-speyer.de), für die Westpfalz Volker Sehy (volker.sehy@bistum-speyer) und für die Saarpfalz Alexander Klein (alexander.klein@bistum-speyer.de). Über den Gruppenfinder ist es ebenfalls möglich, eine Gruppe in der Nähe zu finden und sich schon jetzt dort anzumelden.

Weitere Infos und eine Einführung gibt es für alle Interessierten bei einem Online-Meeting am Sonntag, 1. Januar, um 20 Uhr. Infos und Anmeldedaten gibt es auch auf der Homepage von Maria Rosenberg.