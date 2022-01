Der 1. FC Kaiserslautern hat einen neuen Fanclub. Er heißt „Brennpunkt Sickinger Höhe“ und wurde Mitte Januar in Maßweiler gegründet.

16 FCK-Fans kamen am 14. Januar ins Sportheim des TuS Maßweiler, um den FCK-Fanclub „Brennpunkt Sickinger Höhe“ zu gründen, wie Kassenwart Jürgen Brödel mitteilte. Den Vorstand bilden Vorsitzender Kevin Klein, Stellvertreter Dennis Geßner, Kassenwart Jürgen Brödel, Schriftführer Michael Baumann sowie die Rechnungsprüfer Sascha Joas und Marvin Schwarz.

Auf ihrer Facebookseite erzählen die Mitglieder, wie es zu der Gründung kam: „Als Kevin Klein und seine Freunde keine Tickets für das Auswärtsspiel am 6. November 2021 in Saarbrücken erhielten, fuhren die Kumpels gemeinsam nach Kaiserslautern, um sich das Spiel dort in der Kult-Gaststätte ,Hannenfass’ anzuschauen. Dort erzählte Kevin erstmals von seiner Idee, einen offiziellen FCK-Fanclub gründen zu wollen. Dennis Gessner, Noah Huber und Philip Tschuwarditsch waren sofort begeistert und bestärkten den Gedanken.“

Zweiter FCK-Fanclub in Maßweiler

Daraufhin schickten sie eine Nachricht an Jürgen Brödel, der „aufgrund seiner absoluten, jahrzehntelangen Liebe für den FCK und seines Know-Hows in Sachen Vereinswesen et cetera der perfekte Mann war, um den Grundstein für den Club zu legen“. Der sei sofort begeistert gewesen von der Idee. Mit „Betze Buwe Sickinger Höhe“, „Brennpunkt Sickinger Höhe“ und „Mephisto Massweiler“ schlug Kevin Klein drei potentielle Namen für den Club vor. Der „Brennpunkt Sickinger Höhe“ sei neben dem inaktiven „Beim Ambe“ der zweite FCK-Fanclub in Maßweiler.