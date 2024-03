Als Erfolg auf ganzer Linie bezeichneten Organisatoren und Teilnehmer das Pilotprojekt des ersten Skat-Grenzlandturniers in Hornbach.

Gesamtsieger wurde am Gründonnerstag im Sportheim der 87-jährige Stephan Hemmer aus Mörsbach mit 2999 Punkten. Hemmer wurde auch Seriensieger in Runde zwei. Die erste Runde gewann Ralf Gluding vom Skatverein „Karo Dame St. Ingbert“. Er sicherte sich auch den Fairness-Preis, da er seinen am Tisch entstandenen Additionsfehler um 100 Punkte selbst beim Turnierleiter korrigierte. Gludings Vereinskollegin Gabriele Löwen gewann bei den Damen die Wertung vor Saarlandmeisterin Karin Grewenig vom Skatverein „Grand Hand Ottweiler“. Über seinen Ehrenpreis – einen Reisegutschein für zwei Personen für vier Tage Berlin – freute sich Gerd Zahler aus Dietrichingen. Der Preis wurde von der SPD-Bundestagsabgeordneten Angelika Glöckner zur Verfügung gestellt, die das Turnier zudem eröffnet hatte.

52 Personen hatten sich für das erste Grenzland-Skatturnier im Sportheim des TV Hornbach angemeldet. Foto: Steinmetz

Dass das Turnier so viel Zuspruch erhält, hat Organisator Harald Bischoff überrascht. „Bereits nach dem veröffentlichten RHEINPFALZ-Interview glühten bei mir die Drähte. Den ganzen Tag ging das Telefon wegen der Anmeldungen. Durch die Teilnahme der französischen Freunde aus Lorraine mit den Clubs aus Bitsch, Saargemünd und Saint-Louis-les-Bitche erhielt das Grenzland-Turnier auch seinen würdigen Namen. Von den teilnehmenden Franzosen waren auch einige in der Platzierung vorne mit dabei – unter anderem Gérard Wagner, der Präsident des Bitscher Skatclubs und Mitkoordinator.“

Der Initiator des Grenzland-Skatturniers Harald Bischoff (rechts) mit dem ältesten Turnier-Teilnehmer Willy Schmidt (89). Foto: jo

52 Teilnehmer aus dem Bitscher Land, dem Saarland und der Südwestpfalz haben am Pilotprojekt teilgenommen, das eigentlich auf 48 Teilnehmer begrenzt war. Der 89 Jahre alte Althornbacher Altbürgermeister und ehemalige Landtagsabgeordnete Willi Schmidt nahm in der Reserverunde teil, deren beiden Sieger noch in Serie 2 aufgenommen wurden.

Eine Neuauflage des Grenzlandturniers werde es laut Organisator Harald Bischoff mit Sicherheit geben. Nur müsse die Organisation im Vorfeld optimiert werden. Trotz fleißiger Helfer im Hintergrund stoße man schnell an Grenzen, und die Akkus seien da schnell leer, so Bischoff. „Aber der Erfolg dieses Turniers ist vorzeigbar.“