Trulbens Ehrenbürger Hans Kupper feiert am Montag in der Vinninger Straße seinen 80. Geburtstag. Noch immer ist sein ehrenamtliches Engagement in seinem Dorf groß.

Hans Kupper wurde am zweiten Adventssonntag 2022 die Trulber Ehrenbürgerwürde verliehen, gemeinsam mit zwei anderen Kuppers: seinem Bruder Ernst und seinem Verwandten Elwin. Nach der Freilegung des Krappenfelsens war es das Trio, das das Krappenfelsgebiet zum Wandern erschloss. Sie waren auch verantwortlich dafür, dass der Krappenfels im Jahr 2015 ein Gipfelkreuz erhielt. Die Kabel für die Beleuchtung von Tannenbaum und Kreuz auf dem Krappenfelsen führen zum Grundstück von Hans Kupper. Mit Freude beobachtet er an seinem Haus vorbei Wandernde, die es hoch zum Krappenfelsen als einer der Höhepunkt des Premiumwanderweges „Trulber Sandhasentour“ zieht.

Der gebürtige Trulber Hans Kupper arbeitete zeitlebens in der Schuhfabrik. „Seit 36 Jahren bin ich im Besitz des roten Parteibuchs“, berichtet er. Er gehörte fünf Amtsperioden dem Ortsgemeinderat Trulben an und schied 2014 nach 25 Jahren aus, als die SPD keine eigene Liste mehr aufstellte. Wesentlich intensiver war Kuppers Engagement beim Sportverein Trulben, wo er als „Mädchen für alles“ galt. „Dem Verein gehöre ich seit 68 Jahren an“, so der ehemalige Fußballer, der von der Jugend bis zu den Alten Herren spielte und zumeist half, Tore zu verhindern.

Kakteen sind sein größtes Hobby

Neben all dem gesellschaftlichen Engagement, das zur Verleihung der Ehrenbürgerschaft führte, blieb dem Jubilar noch ausreichend Zeit für die geliebte Gartenarbeit. Obwohl sein Herz auch für eine schöne Blumenpracht schlägt, pflanzt er lieber im Hausgarten. „Wir können uns mit Salat, Gemüse und Kartoffeln selbst versorgen, wobei meine Ehefrau Rosel Abwechslung in die tägliche Küche bringt“, so der Kakteenfreund. Die Kakteen sind sein größtes Hobby. Direkt hinter seinem Haus befindet sich seine Kakteenzucht. „Mit einem vor 25 Jahren geschenkten Kaktus hat alles angefangen“, so der Herr über mindestens 200 verschiedene Kakteen. „Mein Kakteenbestand wäre weit größer, wenn ich nicht so viele verschenken und damit andere Menschen glücklich machen würde.“