26 Jahre alt ist der deutsch-französische Kindergarten in Liederschiedt. Zwei Corona-Jahre haben ihre Spuren im Miteinander hinterlassen. Dass Schweix und Hilst die Kosten nicht mehr stemmen können, bedroht die Fortexistenz der in Rheinland-Pfalz einzigartigen Einrichtung. In einer Kleinen Anfrage will der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Barth von der Landesregierung wissen, wie sie die Situation bewertet.

Thomas Barth, Ortsbürgermeister der rheinhessischen Gemeinde Stadecken-Elsheim und CDU-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Ingelheim, ist Obmann der CDU-Landtagsfraktion für Europafragen und