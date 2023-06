Das erste richtige Dorffest seit Corona haben am Samstag die Wiesbacher mit ihren Gästen gefeiert. Zwischen Kindergarten und Dekan-Schang-Haus hatten die knapp 30 Helfer Zeltpavillons, Tische und Bänke aufgebaut sowie eine Cocktailbar, die allerdings erst um 20 Uhr öffnete. Bereits im vergangenen Jahr im Herbst hat die Dorfgemeinschaft an gleicher Stelle ein Garagenfest gefeiert.

In den Jahren zuvor ging das Dorffest mit großer Musikbühne abwechselnd mit dem Feuerwehrfest auf der Hauptstraße vonstatten, die für den Verkehr gesperrt wurde. Dies sei heute jedoch gar nicht mehr zu leisten, betonte Ortsbürgermeister Klaus Buchmann. „Das ist viel zu viel Arbeit, die nötigen Helfer findet man heute gar nicht mehr“, sagte er. Deshalb feierten die Wiesbacher bei kühlen Getränken, Würsten und Schwenkern vom Grill und Cocktails aus der Bar sowie bei Livemusik von Lucky Lips lieber kleiner und feiner in diesem Jahr. Dass das Wiesbacher Dorffest dennoch in der Region einen guten Ruf hat, zeigte sich an den vielen Besuchern, die aus den umliegenden Gemeinden kamen.