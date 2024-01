Was lange währt, wird endlich gut: Applaus gab es, als Bürgermeister Ralf Mohrhardt beim Neujahrsempfang der Gemeinde Heltersberg mitteilte, dass der Ausbau der Hauptstraße im ersten Bauabschnitt im Frühjahr startet. Auf den Ausbau wartet die Gemeinde schon lange.

Auf zwei Jahre Bauzeit, mit Auswirkungen auf die Nachbargemeinden und Pendler, stimmte Bürgermeister Ralf Mohrhardt die Gäste des Neujahrsempfangs für den Ausbau der Hauptstraße ein. Nicht nur die Bauzeit wird bei dem 2,26 Millionen Euro teuren Projekt lang, auch die Planungszeit war es. Die begann während der Amtszeit seines Vorgängers, erinnerte Mohrhardt, der in seinem zehnten Jahr Bürgermeister ist.

Mohrhardt sprach weitere große Herausforderungen an, denen sich die Gemeinde gegenübersieht. Etwa die Zukunft des Hortes, den der Gemeinderat erhalten will, dabei aber abhängig ist von vielen Entscheidungen auf anderen Ebenen – und letztlich auch immer von der Frage der Finanzierbarkeit. Um im kommenden Schuljahr allen Kindern ein Betreuungsangebot unterbreiten zu können, werde es wohl zur Kombination von Hort und betreuender Grundschule kommen, sagte Mohrhardt. Für die Kinder werde investiert. Die Gemeinde will 1,5 Millionen Euro ausgeben, um den Kindergarten zu sanieren und zu erweitern. Die Verbandsgemeinde wird die Grundschule sanieren und an die neuen Anforderungen anpassen. Das wird Millionen kosten, Unannehmlichkeiten bringen, „denn in zwei Wochen Osterferien lässt sich das nicht erledigen“, sagte Mohrhardt. Er trat noch mal klar Gerüchten, die gestreut werden entgegen: „Es gab nie und gibt nicht die Absicht, die Schule zu schließen“.

Applaus für Boxbahn bei der Kerwe

Eine Herausforderung wird es sein, wieder ein Geschäft anzusiedeln, um die Nahversorgung sicherzustellen. Was die Pläne eines privaten Investors anbelangt, werde die Gemeinde diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen, sicherte Mohrhardt zu. Der sich über das Engagement freute, das sich unter anderem aus dem Dorfcheck heraus entwickelt und beispielsweise einen Einkaufsservice für ältere Mitbürger bietet.

Der Brandschutz wird die Gemeinde ebenfalls intensiv beschäftigen und Geld kosten. Bei der Festhalle war das bereits klar. Beim Bauhof, der Bücherei und beim Henselschen Anwesen sind auch im Zuge der Überlegungen zur Horterweiterung Brandschutzmängel sichtbar geworden.

Und noch eine gute Nachricht hatte er für die Jüngeren in der Gemeinde, die spontan Applaus auslöste: „So wie es aussieht, haben wir bei der nächsten Kerwe wieder eine Boxbahn“. Manchmal sind es die scheinbar kleinen Dinge, die das Leben im Dorf schön machen.

Ehrungen

Jugend-musiziert-Preisträger: Jan und Adam Gorzedowski, Elisabeth Triebsch, Maximilian Faul.

Sportlerehrung: Max Chelius (Mountainbike Cross Country); Merle Zimmermann (Turnen); Anna Hirmer, Johanna Boucsein, Leonie Vatter, Fiona Schwarz, Mia Schwarze, Nelly Lehmann, Hanna Ernst, Lisa Ernst, Amanda Yznaga, Lisa Knieriemen, Katharina Ulmer, Sabrina Schulze, Sanoe Lahm, Emily Pletsch (alle Majoretten- und Showtanzgruppe Heltersberg); Stefan Emmer, Frank Schäfer, Wolfgang Jung, Ralf Kuntz, Fred Geib (alle Schützenverein Hubertus Heltersberg) Philipp Schulte, Johannes Schulte, Fynn Hildebrandt, Luca Hildebrandt, Janine Wolf, Miriam Schulte, Jaqueline Hensel, Jennifer Hensel, Monika Martin, Selina Rösel, Carol Roach, Jennifer Rösel, Eva Eger (alle Keglergilde Heltersberg); Jennifer Vatter Schwimmclub Heltersberg.