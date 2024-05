Am 9. Juni wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Wir stellen die Kandidaten vor, die sich um die Orts- und Stadtbürgermeisterämter bewerben.

Clausen

Der Erste Beigeordnete der Gemeinde Clausen, Georg Schäfer, bewirbt sich erneut um das Amt des Ortsbürgermeisters. Der CDU-Ortsvorsitzende ist 59 Jahre alt und von Beruf Kriminalbeamter. Seine Ziele und sein Einsatz bei einer Wahl definiert Schäfer so: für den Erwerb und Ausbau des Kindergartens; für eine zukunftsfähige Grundschule; für einen Mehrgenerationenplatz; für die Sanierung der Hauptstraße; für einen weiteren Spielplatz; für ein zukunftsorientiertes und familienfreundliches Neubaugebiet. Er will mehr Kaufkraft nach Clausen bringen und den Tourismus wettbewerbsfähiger und nachhaltiger gestalten.

Georg Schäfer Foto: Marianne Teuscher

Zum ersten Mal bewirbt sich ein Kandidat der Freien Wählergruppe Clausen um das Amt des Ortsbürgermeisters: Jens Dresen ist 29 Jahre alt (Jahrgang 1994) und von Beruf Anwendungstechniker. Er will sich für eine bürgernahe Politik einsetzen, bei der die Interessen der Bürger stärker eingebunden werden; mehr Transparenz der Gemeindearbeit; Zusammenarbeit mit den Vereinen stärken; Umsetzung eines attraktiven Spielplatzes und Stärkung der Schule und des Kindergartens; besseres Angebot für die älteren Mitbürger schaffen, unter anderem Dorfkaffee, ein Treffpunkt für Jung und Alt; Nutzungsoptionen für den Dorfplatz finden und Renovierung und Nutzung des Rathauses.

Jens Dresen Foto: FWG

Ratslisten

SPD: Achim Ropers, Jakob Krob, Florian Schwarz, Katharina Welsh-Schied, Peter Marx, Anne Ropers-Engl

CDU: Georg Schäfer, Christian Helfrich, Stefanie Stephan, Margaretha Helfrich, Johannes Seibel, Paul Germann, Thomas Schmittner, Laura Seibel, Gerhard Frank, Michael Kaiser, Salvatore Heber, Kim Schwarwatz, Ingrid Ringle-Dettweiler, Emil König, Wendelin Guster, Sabine Schäfer, Ersatz: Sarah Leinfels

FWG: Jens Dresen, Viktoria Meyer, Julius Wenzel, Christof Klein, Thorsten Fix, Kathrin Bardo, Björn Kling, Stephanie Voll, Claudia Petry, Monika Wenzel, Gerhard Ludy, Barbara Löwe, Pascal Matheis, Monika Woll, Betina Wagner-Marscholik, Hermann Löwe.



Donsieders

Rainer Marten, Erster Beigeordneter der Gemeinde Donsieders, bewirbt sich für die SPD um das Amt des Ortsbürgermeisters. Der 53-jährige Bankbetriebswirt, der bei der Sparkasse Südwestpfalz in der internen Revision arbeitet, verfügt über langjährige kommunalpolitische Erfahrung. Marten will sich für eine konstruktive Sachpolitik im Rat sowie transparente Entscheidungen einsetzen und die Bürger bei wesentlichen Vorgängen einbeziehen. Als Ziele nennt er unter anderem die Erhöhung der Verkehrssicherheit, die Sanierung der Außenanlage der Leichenhalle, die Pflege und den Erhalt der gemeindeeigenen Anlagen.

Rainer Martem Foto: SPD

Rainer Peifer tritt für die FWG Donsieders als Bürgermeisterkandidat an. Seit 25 Jahren gehört der Betriebsratsvorsitzende der Heinrich-Kimmle-Stiftung dem Gemeinderat an. Im Januar beginnt die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit, „da habe ich Zeit für diese Aufgabe“, sagt er. Peifer will wieder eine Dorfgemeinschaft herstellen. in der sich die Bewohner gegenseitig helfen und unterstützen, in der vieles für die Gemeinde in Eigenleistung gemacht wird. Das Dorf soll lebenswerter werden und Treffpunkte für alle Generationen bieten. Bezahlbarer Wohnraum, eine bessere Zufahrt zum Gewerbegebiet und Photovoltaik auf Dächern statt auf Freiflächen zählen zu seinen Zielen.

Rainer Peifer Foto: FWG Donsieders

Ratslisten

SPD: Peter Spitzer, Rainer Marten, Lena Spitzer-Weidler, Oliver Schelling, Felix Simonis, Anna-Maria Glaser-Spitzer, Yves Scheder, Friederike Hauck, Marco Redling, Stefanie Engel-Spitzer, Andreas Lang, Günther Gampfer.

FWG: Rainer Peifer, Karl-Heinz Zwick, Anna-Lena Jodl, Pascal König, Denise Peifer, Christoph Prechtel, Peter Schmitt, Andreas Bastian, Matthias Peifer, Michael Schmitt, Janick Peifer, Aileen Ketzler, Ersatz: Michael Leising, Winfried Matheis.

WG Kotz: Georg Kotz, Florian Glas, Michael Franz, Benjamin Glas, Mario Knerr, Petra Becker, Marcel Ketzler, Stefanie Sonderhüsken.



Leimen

Für den CDU-Ortsverband geht erstmals Klaus Germann ins Rennen um das Amt des Ortsbürgermeisters. Germann ist 61 Jahre alt und Polizeibeamter. Seine Ziele bei einer Wahl definiert Germann wie folgt: transparente Ortspolitik mit Einbindung der Einwohner; Energiekonzept für das Dorf; Kindergartenentwicklungs- und Schulkonzept; Nah-und ärztliche Versorgung erhalten; Grundversorgung der Bürger; Unterstützung der Feuerwehr beim Neubau des Feuerwehrgerätehauses; Dorfentwicklungskonzept; Schaffung von Bauplätzen; Parkplatzlösung Waldfischbacher Straße/Hauptstraße; Lösungsmöglichkeiten suchen für den Anschluss des Röderhofes ans Glasfasernetz.

Klaus Germann Archivfoto: mt

Alexander Frey kandidiert als Mitglied der Freien Wählergemeinschaft zum dritten Mal in Folge für das Amt des Ortsbürgermeisters. Frey ist 66 Jahre alt und selbstständiger Informatiker. Seine Ziele bei einer Wiederwahl definiert er so: Umstellung der restlichen Straßenlampen auf LED-Technik, gemeinsame Lösungssuche mit der VG Rodalben für das neue Feuerwehrhaus, ohne die Gemeinde zu benachteiligen; Sanierung maroder Straßen; Ausbau und Erweiterung des Kindergartens; Anbindung des Ortsteils Röderhof an das Glasfasernetz; Grundschule wieder reaktivieren; Sicherung der Arztpraxis und Erschießung eines Neubaugebietes.

Alexander Frey Foto: Marianne Teuscher

Ratslisten

CDU: Klaus Germann, Michael Schwarz, Thomas Pfeifer, Franz Windischmann, Rita Steinhauser-Germann, Rainer Aulfinger, Christian Lahner, Michael Bohne, Angelika Germann, Michael Pfeifer, Andreas Thieme, Michael Rösel, Franziska Germann.

FWG: Alexander Frey, Oliver Vogel, Ralf Heim, Thomas Neuberger, Klaus Kneis, Doritt Papier, Georg Anstett, Lee Payne, Alfred Hans, Markus Dully, Uwe Exner, Gabriele Couillez, Ersatz: Karina Frey.



Merzalben

Der parteilose Rüdeger Eser wirft als Kandidat des SPD-Ortsvereins seinen Hut in den Ring und bewirbt sich um das Amt des Ortsbürgermeisters. Der pensionierte Berufssoldat ist 60 Jahre alt. Seine Ziele: Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit als Grundlage der Arbeit für die Gemeinde; Pflege und Erhalt der gemeindeeigenen Bestandsanlagen; Verbesserung der Infrastruktur, Ausbau sanierungsbedürftiger Ortsstraßen; Stärkung der Dorfgemeinschaft mittels Gründung eines darauf ausgerichteten Fördervereins; Unterstützung von Kindergarten und Grundschule; Unterstützung von Feuerwehr und Ortsvereinen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten.

Rüdeger Eser Foto: Marianne Teuscher

Der CDU-Ortsvorsitzende Michael Köhler strebt zum zweiten Mal das Amt des Ortsbürgermeisters an. Köhler ist Polizeibeamter und 54 Jahre alt. Seine Ziele bei einer Wiederwahl definiert Köhler so: Er möchte die Unterstützung der örtlichen Vereine verstärken und Merzalben fit für die Zukunft machen. Die Dorf-App soll eingeführt werden und der Glasfaserausbau soll bis an jedes Haus erfolgen. Auf dem Kuffenberg soll ein Solarpark errichtet werden. Köhler möchte das soziale Leben fördern und die Infrastruktur des Dorfes verbessern durch Erneuerung des Freizeitparks und Dorfladen 2.0.

Michael Köhler Foto: Andreas Danner

Ratslisten

SPD: Rüdeger Eser, Arnika Diedenhöfer, Sebastian Busch, Angela Eisermann, Harald Klein, Tanja Stephan, Jürgen Nußbaum, Gudrun Frank, Jens Fahr, Kerstin Heydecke, Michael Müller, Diana Klein, Nicole Helfrich, Stephanie Hanzelko, Petra Busch, Moritz Jäger.

CDU: Michael Köhler, Kerstin Gütermann, Hubert Friedmann, Stefanie Reeber, Dietmar Finkler, Markus Möller, Anja Hauck-Früh, Daniel Arnold, Gerhard Emanuel, Uwe Weber, Jochen Korell, Mark Knight, Sebastian Schadewell, Udo Müller, Katharina Eschbacher, Antonia Köhler.



Münchweiler

Der bisherige Bürgermeister Timo Bäuerle, CDU, strebt die Wiederwahl an. Der 52-jährige Angestellte will seine Gemeinde weiter gestalten und zukunftsfähig machen, sowie die Traditionen bewahren. Seine Anliegen sind eine sichere ärztliche Versorgung, die Verschönerung des Dorfbildes, generationenübergreifende Treffen und Aktivitäten. Bäuerle will sich für junge Familien, Kindergärten und Schule, für Kinder und Jugendliche starkmachen. Am Herzen liegen ihm die ortsansässigen Vereine und die Feuerwehr sowie die Weiterentwicklung des „Gräfensteiner Parks“, eine sichere Verkehrsführung, der Erhalt der örtlichen Nahversorgung, die Förderung des Tourismus und die Neugestaltung des Trimm-Dich-Pfades.

Timo Bäuerle Foto: Marianne Teuscher

Ratslisten

SPD: Julien Belzer, Julian Schuster, Silvana Gries, Marcus Bäuerle, Fabian Bratzel, Andreas Dengel, Annerose Wenzl, Patricia Reinhard.

CDU: Timo Bäuerle, Silvia Urbanek, Ulrike Kästner, Leo Littig, Marco Heim, Timo Heim, Dieter Herrmann, Joachim Wadle, Philipp Schwinzer, Hagen Ganßauge, Niklas Urbanek, Petra Klein, Anton Klein, Florian Cronauer, Karola Becker, Monika Kindler, Peter Konrath, Fabian Wolfer, Ludwig Dausmann, Anna-Lisa Ullinger, Thomas Prehn, Peter Hartl, Lucas Kehrwald, Andreas Badinger.

FWG: Christian Brennecke-Räther, Natalie Welle, Steffen Kästner, Carina Brennecke-Räther, Martin Dreher, Michaela Mayer-Wilkens, Tanja Ehrhart.

Rodalben

Claus Schäfer, Jahrgang 1967, Raumausstatter-Meister und Inhaber der Firma „Raumdesign“, 2019 als parteiloser Bewerber ins Amt gewählt, tritt jetzt als Kandidat der CDU für das Amt des Stadtbürgermeisters an. Erfolg erhoffen sich Schäfer und seine Partei durch den Amtsbonus und die Popularität des Stadtbürgermeisters, die auf mehreren Säulen beruht: Er ist viel unterwegs im Stadtgebiet, hat Kontakt mit den Leuten. Rückhalt geben ihm auch seine Sportvereine, die Schützen und die Turnerschaft, wo er Hallensprecher bei den Handball-Heimspielen ist. Schäfer möchte in einer zweiten Amtsperiode vor allem auf den Weg gebrachte Konzepte umsetzen: den Bau der Stadt- oder Mehrzweckhalle, den Umbau der Alten Schule zur Kita, den Ausbau der Schwallbornanlage zur „Freizeitoase“ sowie die schon lange diskutierte Gründung der Stadtentwicklungsgesellschaft als Fund- und Schatzgrube für neue Vorhaben.

Claus Schäfer Archivfoto: Hans Heinen

Der 52-jährige Wolfgang Schultz ist selbstständiger Kaufmann. Seit seiner Absicht vor einem Jahr, als Bürgermeister zu kandidieren, ist er Mitglied der SPD. „ Rodalben hinkt anderen Kommunen hinterher, es passiert zu wenig“, begründet er seine Kandidatur und verspricht eine „tatkräftige Politik“. Schultz stammt aus der Nordpfalz, wohnt seit 27 Jahren in Rodalben und ist mit einer Rodalberin verheiratet. Dank seiner betrieblichen Serviceleistungen und als Fußballer ist er in der Stadt bekannt. Seit drei Jahren führt er mit Tim Brödel den Vorsitz beim FC 06. In der Kommunalpolitik will er mit „Offenheit und Transparenz“ etwas erreichen. Schultz plädiert für den „Bau einer Stadthalle für Kultur, Veranstaltungen und Feste“, für „mehr Barrierefreiheit“ und wünscht sich ein ansprechenderes Erscheinungsbild der Stadt sowie die Ausweisung eines Gewerbegebiets auf der Imbsbacher Mühle. Den Bau der Kita hätte er in modularer Bauweise bevorzugt.

Wolfgang Schultz Foto: Hans Heinen

Ratslisten

SPD: Wolfgang Schultz, Hannah Denzer, Torsten Striehl, Maria Denzer, Dietmar Ulmer, Ramona Schütz, Marco Kettenring, Sina Fränzel, Dieter Bischoff, Sebastian Denzer, Manuela Dully, Otto König, Elmar Büffel.

CDU: Claus Schäfer, Diana Matheis, Anton Matheis, Dieter Ballbach, Ursula Steinbrecher, Hubert Hubele, Michael Schneider, Florian Christ, Franz Buchheit, Thomas Wafzig, Matthias Keller, Maximilian Hubele, Dominik Tretter, Phlipp Müller, Alexander Schneider, Daniela Ballbach, Sabine Dauenhauer, Ulrike Dully, Leif Schäfer, Jörg Riedinger, Stephan Matheis, Tanja Backé-Wagner, Ersatz: Anja Pösse.

Grüne: Ralf Lehmann, Barbara Metzger, Thomas Wafzig, Nora Kästner, Niclas Wafzig, Karin Knieriemen, Wolfgang Ostmann, Ursula Reising, David Meier, Ursula Antoni, Gerhard Edrich.

AfD: Dirk Bauer, Markus Schmidt, Jürgen Kreissl, Christian Bettler, Björn Pickert, Matthias Peifer, Norbert Rastetter, Klaus-Dieter Keilhauer, Wolfgang Renneis, Andrea Elbert-Schmitt, Jacqueline Schmitt.

FWG: Tim Buchheit, Peter Pfundstein, Diana Allgaier, Fredi Bauer, Ute Stephan, Hans Stephan, Hans-Jürgen Noll, Patrick Bosch, Heidrun Bauer, Holger Bauer.