Ins Leben gerufen hat die Stiftung 1970 gemeinsam mit seiner Frau Ruth der Unternehmer Daniel Theysohn (1904 bis 1980), der die Heltersberger Tehalit GmbH gegründet hat. Vor allem die Ausbildung junger Menschen lag beiden am Herzen. Gefördert werden Jugendliche in Ludwigswinkel, Fischbach, Waldfischbach-Burgalben, Heltersberg, Schmalenberg und Geiselberg – Gemeinden, mit denen das Ehepaar besonders verbunden war. Weitere Stiftungszwecke kamen hinzu: die Förderung von Umwelt- und Naturschutz, von Landschaftspflege, Tierschutz, Denkmalschutz, Sport und die Pflege des Heimatgedankens. Seit Gründung flossen etwa 90 Millionen Euro an Fördermitteln in die Region, davon ein Viertel in die Ausbildungsförderung junger Menschen.

Der Vorstand

Der Stiftungsvorstand steuert die Stiftung; er besteht aus nicht hauptamtlichen Mitgliedern. Neben der Ehrenvorsitzenden Anke Förster, die nach dem Tod von Daniel Theysohn von Ruth Theysohn auf Lebenszeit berufen wurde, vertritt die Diplom-Betriebswirtin Birgit Grohmann die Familie. Sie folgte 2012 ihrem Vater Dieter Grohmann, ein Cousin von Daniel Theysohn und lange Zeit Geschäftsführer der Tehalit. Weitere Mitglieder sind Bernd Fischer (Tehalit), Michael R. Schreiber (Ortsbürgermeister Fischbach), Sebald Liesenfeld (Ortsbürgermeister Ludwigswinkel). Vorsitzender ist Hans G. Pieper.