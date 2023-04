Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der eine geht, der andere kommt, ein neuer Wind weht. So ist das oft beim Stabswechsel in einem Vorstand. Auch bei der Daniel-Theysohn-Stiftung gibt es einen Wechsel an der Spitze. Doch hier bleibt der Vorgänger an Bord, und der Nachfolger legt Wert darauf, das Klima gerade nicht zu verändern. Was sich ändert und was bleibt.

Auf den ersten Blick hat sich nichts geändert. Gerhard Andreas ist regelmäßig in der Geschäftsstelle der Daniel-Theysohn-Stiftung, ist Ansprechpartner der Stiftung, die in der