Wer für die Pflege seiner Haut fachlichen Rat oder Hilfe sucht, kann jetzt auch in Herschberg die richtige Adresse finden. In der Sickingerhöhgemeinde, Am Feld 18 a, hat Claudia Halor kürzlich ihr Kosmetikinstitut „einfach schön …“ eröffnet.

Die Hautpflegeexpertin bietet in ihrem Salon das ganze Spektrum kosmetischer Behandlungen an, etwa Hautanalyse, Anti Aging, Tiefenreinigung und Masken sowie Entfernung unerwünschter Gesichts- oder Körperbehaarung. Dazu gehört die Beratung für das richtige Make-up und der Verkauf von Pflegeprodukten. Haarentfernung wird übrigens auch für die Herren der Schöpfung angeboten.

„Nicht nur das Äußere des Körpers pflegen und verschönern, sondern dadurch das Lebensgefühl zu steigern“, nennt Claudia Halor als besonderes Anliegen bei ihrer Tätigkeit. „Die Grenzen zwischen hygienischen Maßnahmen, kosmetischer Behandlung und Wellness-Anwendungen sind fließend und sollen die Alterung der Haut weniger sichtbar machen“, wie die Expertin betont.

Die aus Saarlouis stammende Claudia Halor war zunächst als Pharmareferentin tätig. Vor zehn Jahren hat sie sich zur Fachkosmetikerin ausbilden lassen. Ihr erstes eigenes Geschäft betrieb sie bis zur Jahreswende in Steinalben. Grund für den Standortwechsel war eine Immobilie in Herschberg, die sich als besonders geeignet erwies.

Ihren Umzug nach Herschberg bezeichnet sie als Glücksfall, nicht nur wegen der guten Luft auf der Höhe. „Ich bin hier im Ort überall freundlich aufgenommen worden und habe rundum angenehme Nachbarn und bereits gute Kontakte“, stellt Claudia Halor zufrieden fest. Ihre altersmäßig breitgefächerte Kundschaft findet sie auch auf der Sickingerhöhe. Termine zur Beratung und Behandlung werden telefonisch vereinbart unter 06375 3889201 oder 0177 5025035.