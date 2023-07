62 Neunt- und Zehntklässer verlassen dieses Jahr die IGS Thaleischweiler-Fröschen. Sie wurden am Donnerstagabend in einer großen Feier in der Turnhalle verabschiedet.

Klasse 9

24 Schüler und Schülerinnen verlassen mit dem „Abschluss der Berufsreife“ die IGS Thaleischweiler-Fröschen. Sie gehen in eine Ausbildung oder wechseln auf eine Berufsbildende Schule.

Die Abgänger der 9. Klasse

Laura Bauer Höheinöd

Marvin Breiner Thaleischweiler-Fröschen

Nick Cotie Herschberg

Sebastian Drönner Dellfeld

Marc Rainer Fink Thaleischweiler-Fröschen

Soukaina-Julie Freiler Rieschweiler-Mühlbach

Cecile Jasmine Glahn Dellfeld

Yannick Wolfgang Hoffmann Höheischweiler

Dominik Fabian Kau Stockbornerhof

Leland Kremer Pirmasens

Marvin Langohr Höheischweiler

Marie Leienberger Pirmasens

Josephine Leis Pirmasens

Emily Linden Rodalben

Kevin Meurer Pirmasens

Valentin Mosteanu Dellfeld

Nils Neuhäusel Reifenberg

Niko Schell Rieschweiler-Mühlbach

Anastacia Schwab Höheinöd

Marc Schwartz Reifenberg

Jakob Semmet Reifenberg

Tristan von Keitz Höhfröschen

Emil Wadle Höheischweiler

Franziska Wafzig Rieschweiler-Mühlbach

Die Preisträger

Bestes Zeugnis mit dem Abschluss „Berufsreife“: Marc Schwartz (Reifenberg) Notendurchschnitt 2,8

Bestes Zeugnis der Schüler, die in die zehnte Klasse versetzt werden: Erik Dietrich (Rodalben) Notendurchschnitt 1,0

Klasse 10

38 Schüler und Schülerinnen der 10. Klassen verlassen mit dem „Qualifizierten Sekundarabschluss I“ die IGS Thaleischweiler-Fröschen. Sie gehen in eine Ausbildung, wechseln auf eine Berufsbildende Schule oder machen ein Freiwilliges Soziales Jahr.

Die Abgänger

Leon-Maurice Allein

Maßweiler Mary Jane Almy

Pirmasens Ian Apreck

Pirmasens Matteo Federico Basso

Rieschweiler-Mühlbach Marvin Bauer

Thaleischweiler-Fröschen Lena Becker

Pirmasens Luisa Boegem

Dellfeld Maximilian Brandl

Maßweiler Saskia Kim Buchheit

Höhfröschen Lukas Leon Dreßen

Rieschweiler-Mühlbach Lars Dreßler

Thaleischweiler-Fröschen Luise Anna Dreyer

Rodalben Ashley Drozyn

Harsberg Anna Sophie Dully

Thaleischweiler-Fröschen Tim Freiwald

Weselberg Paul Germann

Rodalben Tyler Giro

Maßweiler Julian Heintz

Reifenberg Coralie Hoffmann

Rodalben Theresa Huck

Pirmasens Emma Hüther

Contwig Finn Erik Kettenring

Thaleischweiler-Fröschen Kilian König

Thaleischweiler-Fröschen Hannah Korfmann

Pirmasens-Winzeln Dana Leitl

Pirmasens Robin Hector Mang

Rodalben Luca Micillo

Pirmasens Julia Renner

Pirmasens Sophie Roscher

Pirmasens Felix Schneider

Thaleischweiler-Fröschen Ian Schneller

Thaleischweiler-Fröschen Lara-Marié Simon

Höhfröschen Lennard Wagner

Höheischweiler Sandy Cassandra Weber

Nünschweiler Simon Elias Weber

Pirmasens Jonah Rouven Zeck

Pirmasens Max Ziehl

Dellfeld Rico Zimmermann