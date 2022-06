Am Sonntag, 19. Juni, lädt das romantische Mühlental zum „Radelspaß der Familie“ ein. Von Wallhalben nach Thaleischweiler-Fröschen, bis Landstuhl und zur Weihermühle ist die Straße in der Talaue autofreie Zone. Die „Tour der Mühlenromantik“ ist eine Flachetappe.

Das Mühlental bekommt seinen autofreien Sonntag: Von 9 Uhr bis 18 Uhr darf am kommenden Sonntag kein Auto und Motorrad mehr durch das Tal rollen. Nur noch Entspannung, Naturerlebnis und Radelspaß mit zahlreichen Einkehrstopps soll die Stimmung des Mühlentales bestimmen. Das wegen seiner Naturschönheit beliebte Tal mit seinen 13 historischen Mühlen ist auf einer Länge von über 30 Kilometern autofrei. Die örtlichen Feuerwehren werden in Zusammenarbeit mit der Polizei alle Zufahrtsstraßen in den Talbereich abriegeln.

In den Dörfern an der Strecke, den ehemaligen Mahlmühlen und Mühlen-Gaststätten gibt es kulinarische Leckerbissen und erfrischende Getränke. Auch der neue Radweg am Waldessaum des Mühlentales zwischen der Faustermühle, Kneispermühle und der Landgrafen-Mühle in Wallhalben gehört zur autofreien Zone für Radler und Wanderer. Auf dem gesamten Streckenverlauf bieten Alleen von urwüchsigen Bäumen und das Blätterdach des Laubmischwaldes, der bis an die Route heranreicht, einen großen natürlichen Schutz vor der Sonne.

Eröffnung am Dorfplatz Wallhalben

Die Bewohner aus den Dörfern rund ums Wallhalbtal können über Wald- und Wirtschaftswege ins Mühlental rollen, denn mit dem Fahrrad sind die überwachten Zufahrten überall erlaubt. Für Besucher, die aus der Südwestpfalz, dem Saarpfalz-Kreis, der Nordpfalz und dem Raum Kaiserslautern kommen, gibt es Parkmöglichkeiten in Rieschweiler-Mühlbach, Maßweiler, Thaleischweiler-Fröschen, Wallhalben, Hettenhausen, Schmitshausen, Knopp-Labach, Saalstadt, Herschberg, Weselberg, Mittelbrunn und Landstuhl-Atzel; von dort ist es der kürzeste Weg, um die Radelstrecke mit dem Fahrrad zu erreichen.

Jasmin Klein, die Marktgräfin Sickinger Land, wird in ihrer Heimatgemeinde Wallhalben auf dem Dorfplatz zusammen mit dem Beigeordneten Heino Schuck von der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, der Beigeordneten Vera Lang von der Verbandsgemeinde Landstuhl und Peter Sprengart, dem Beigeordneten der Ortsgemeinde Wallhalben, den Radeltag autofreies Mühlental um 10 Uhr eröffnen.

Verkehrsregelung

Die Sperrung für das autofreie Wallhalbtal betrifft die L469 von Wallhalben bis Landstuhl und die L475 von Wallhalben bis an den Ortseingang von Thaleischweiler-Fröschen. Alle Zufahrtsstraßen von den umliegenden Gemeinden des Wallhalbtales sind unmittelbar vor der Radelstrecke gesperrt. Dies betrifft auch sämtliche Wirtschafts- und Waldwege, die in den Mühlenwanderweg einmünden. Hier haben nur Wanderer und Radler Vorfahrt. Die Polizei wird mit Motorradstreifen unterwegs sein, kontrollieren und Missachtungen ahnden.

Lediglich die Ortsdurchfahrt von Wallhalben über die Wallhalbbrücke darf vom Fahrzeugverkehr aus Zweibrücken, Winterbach, Schmitshausen oder Martinshöhe kommend im Schritttempo in Richtung Saalstadt und Weselberg zur A62 durchgefahren werden. Diese Querungsmöglichkeit in der Ortsmitte wird ebenfalls von Polizei und Ordnungskräften überwacht.

Info, Bewirtung und Service-Hilfen

Zum autofreien Wallhalbtal gibt es einen Flyer auf www.pfaelzer-muehlenland.de oder bei der Touristinfo, Telefon 06334 441240, E-Mail: touristinfo@vgtw.de

Mittelbrunn, Hundefreunde:

Gyros mit Krautsalat, Pommes, Kaffee und Kuchen. Jugendhaus-Spots, Hüpfburg, Kinderschminken, DRK-Station, Touristinfo Verbandsgemeinde Landstuhl

Knopper Mühle, FC Knopp:

Sickinger Kringel, Heiße Spezialitäten vom Grill, Angebot an Kaffee und Kuchen

Dorfplatz Wallhalben, Dorfvereine:

Bratkartoffeln mit Wurstsalat, Pommes und Currywurst, Bratwürste, Fischburger, Lachsbrötchen, Kaffee und Kuchen

Wallhalben: Deutsches Rotes Kreuz:

Erste Hilfe, Infostand Polizeipräsidium Westpfalz, Sicherheit im Fahrradverkehr; Mobiles Fahrradmuseum mit Parcours; Service-Station; Wheelsports, Touristinfo Pfälzer Mühlenland.

Wallhalben, Förderkreis der Feuerwehr:

Feuerwache/Dorfschule Wallhalben: Cola-Fleisch aus dem Dutch-Oven, Pommes

Kneispermühle am Mühlenweg:

Gulaschsuppe mit Brot, Saumagenwürstchen, Hähnchenbruststreifen Toscana mit Fusilli, Italienischer Salatteller, Salatteller mit Schafskäse, Kuchenauswahl, Kaffee

Thaleischweiler-Fröschen:

Wiesengelände Einmündung Wallhalbtal: Frikadellen, Burger, Pommes, Bratwürste, Erdbeerkuchen, Kaffee

Weihermühle:

Biergarten „Kleine Mühle“, Fitness-Salate, Spielplatz, Kinder-Elektroautobahn, Ponyreiten, Landhotel Weihermühle, Vitamin-Snacks, Spielplatz, Wasserschaupfad und Wasserfälle

Maibächeltal: Service-Station Zweirad Stocker.