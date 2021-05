Die Althornbacher Straße in Mauschbach könnte ausgebaut werden – allerdings nicht in den nächsten paar Jahren. Das Ingenieurbüro Wolf soll vorerst eine Machbarkeitsstudie erstellen und die wahrscheinlich anfallenden Kosten berechnen. Der Rat stimmte dem am Montag einstimmig zu.

„Der hat bei uns schon viel Vorarbeit geleistet“, erläuterte Bürgermeister Bernhard Krippleben am Morgen nach der Sitzung gegenüber der RHEINPFALZ die Entscheidung. Weil der Straßenausbau in Zukunft nur über wiederkehrende Beiträge abgerechnet wird, soll das Ingenieurbüro vorerst überprüfen, was der Ausbau der Althornbacher Straße kosten könnte. Danach werden die Straßenbeiträge für die Mauschbacher berechnet.

Derzeit sind für den Ausbau 560.000 Euro veranschlagt, jedoch sei diese Zahl nur eine standardmäßige Berechnung, die von 120 Euro pro ausgebautem Quadratmeter Straße ausgeht.

Geplant ist, dass die Althornbacher Straße zwischen 2024 und 2025 ausgebaut wird, das stehe auch im Dorferneuerungsplan so drin, so Krippleben.