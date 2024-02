Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bahnhof Pirmasens-Nord auf der Biebermühle ist heruntergekommen. Das gesamte Umfeld ist zugemüllt, der Parkplatz mit Schlaglöchern übersät. In der Unterführung der Bahnsteige steht das Wasser. Es ist kein Ort, an dem man sich gerne aufhält. Das soll sich in den nächsten Monaten ändern. Denn am Montag begann die Modernisierung des Bahnhofs durch die Bahn-Tochter DB Infra GO. 14 Millionen Euro werden investiert.

Wer dieser Tage am Bahnhof Biebermühle vorbeikommt, sieht, dass im Bereich der Gleisanlage eine Baustelle entsteht. Auf der anderen Seite, zum Wald hin, arbeitet bereits ein