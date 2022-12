Am Kaiserbach in Göcklingen muss dringend etwas für die Verkehrssicherheit getan werden. Zu diesem Schluss ist die Umweltabteilung bei der Verbandsgemeinde Landau-Land gekommen. Es wird etlichen Bäumen an den Kragen gehen. Zwischen der westlichen und östlichen Gemarkungsgrenze ist noch ein stattlicher intakter Baumbestand vorzufinden, der als Korridor und Schattenspender für Flora und Fauna eine wichtige Rolle spielt. Allerdings hat der Bestand durch die Trockenheit der vergangenen Jahre Schaden genommen, sodass etwa 70 Bäume nicht mehr der Verkehrssicherheit entsprechen. Sie müssen überwiegend gefällt oder das Totholz aus dem Kronenbereich entfernt werden, um die Sicherheit wieder herzustellen. In abgeschwächter Form gilt dies auch für den Ahlmühlgraben.

Die Kosten für das Vorhaben werden auf 15.000 Euro geschätzt. Da sowohl die Ortsgemeinde als auch die Verbandsgemeinde unterhaltungspflichtig für die am Bach stehenden Bäume sind, sollen die Kosten aufgeteilt werden. Die Arbeiten dürfen nur zwischen Oktober und Ende Februar ausgeführt werden. Es sollen drei Angebote eingeholt werden. Der Gemeinderat ermächtigte Ortsbürgermeisterin Manuela Laub, den wirtschaftlichsten Bieter mit den Arbeiten zu beauftragen.