Tiny Houses liegen im Trend – und sind auch am Pfalzklinikum in Klingenmünster angekommen. Vier der minimalistischen Unterkünfte stellt das Klinikum für neue Mitarbeiter zur Verfügung. Kann es gelingen, so Pluspunkte bei neuen Bewerbern zu sammeln?

Von ihrer Haustür bis zur Arbeit braucht Vanessa Becker nur ein paar Minuten zu Fuß. Seit Ende November wohnt die 26-jährige Medizinstudentin in einem der Tiny Houses, zu deutsch: