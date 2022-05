Der Verein Südliche Weinstraße sucht zwei neue Weinprinzessinnen, die ab September für ein Jahr die Nachfolge von Sophie Grünagel und Maya Bader antreten. „Ich freue mich auf Bewerberinnen, die Ausstrahlung haben, etwas von Wein verstehen und sich als Botschafterin der Südlichen Weinstraße verstehen“, beschreibt Landrat Dietmar Seefeldt die Anforderungen.

Geschäftsführerin Uta Holz ergänzt: „Das Amt einer SÜW-Weinprinzessin ist sehr vielseitig: Auf dem Programm stehen repräsentative Veranstaltungen des Landkreises wie der Neujahrs- oder Kreisempfang sowie Weinfesteröffnungen an der ganzen SÜW und weintouristische Aktionen in ganz Deutschland.“

Da die Weinprinzessinnen auch Beiträge und kurze Videos für die Social-Media-Kanäle der Südlichen Weinstraße erstellen, sollten sie affin für digitale Medien sein. Bewerberinnen müssen Begeisterung für das Thema Wein und die Region Südliche Weinstraße mitbringen, mindestens 18 Jahre alt sein und einen Führerschein haben. Wünschenswert sind Erfahrungen in einem Winzerbetrieb oder eine Ausbildung im Weinbau oder der Gastronomie. Entscheidend ist ein authentisches und kommunikationsfreudiges Auftreten.

Info

Bewerbungen können bis 15. Juni an Cristina Witte-Parra per E-Mail an c.witte-parra@suedlicheweinstrasse.de geschickt werden.