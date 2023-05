Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im schönen Wingert – so heißt die neue Straße in Kleinfischlingen. Besser gesagt, so soll sie heißen. Sie muss erst gebaut werden, und zwar östlich der Ortslage. Das Weingut Ellermann-Spiegel will dort aussiedeln. Es sieht sich zum Standortwechsel gezwungen. Das Ortsbild wird sich dadurch verändern.

Das Pressegespräch mit Winzer Frank Spiegel wird immer wieder unterbrochen. Mal platzen die Kinder rein, die ihren Papa etwas fragen möchten. Wenig später steht ein