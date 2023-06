Die Verbandsgemeindewerke Annweiler haben wegen der „signifikant“ abnehmenden Quellleistung im Südteil der Verbandsgemeinde, dem Gossersweilerer Tal, Vereinbarungen mit den Fußballvereinen getroffen.

Wie die Verwaltung der Verbandsgemeinde mitteilt, wurde mit den Sportvereinen Völkersweiler und Gossersweiler-Stein die tageweise Unterbrechung der Beregnung der Rasenplätze vereinbart. Beide Vereine seien sofort dazu bereit gewesen. Der Platz in Gossersweiler-Stein liegt im Schatten, die Folgen sind als weniger problematisch. In Völkersweiler verursachte die Maßnahme aber doch erhebliche Schäden am Rasen, die der Verein selbst zu tragen bereit war, berichtet die VG weiter.

Pegel in Hochbehälter fällt

Der SV Völkersweiler plant nun eine eigene Wasserversorgung. Es wurden auch oberflächennahe Wasserquellen geortet, mit denen der Rasenplatz außerhalb des Wasserschutzgebiets künftig in Spitzenzeiten bewässert werden kann. Deshalb erwarten die Verbandsgemeindewerke „mittelfristig eine deutlich spürbare Entlastung, die Zeit verschafft, um nach weiteren Lösungen zu suchen“, heißt es in der Mitteilung. „Die neue Alternative trägt dazu bei, dass große Mengen aufbereiteten Trinkwassers eingespart werden können und die Bewässerung mit ungereinigtem Grundwasser erfolgen kann.“

Die Verbandsgemeindewerke haben der Mitteilung zufolge in den letzten drei Jahren wegen der geringen Niederschlagsmengen einschneidende Veränderungen bei der Trinkwassergewinnung feststellen müssen. Im Nordteil der Verbandsgemeinde besteht eine Verbundsituation zwischen Annweiler und Eußerthal, wobei Grundwasser zugeführt werden kann. Das gehe im Südteil eben nicht, im Hochbehälter Stein falle der Wasserstand trotz Zuschaltung aller Tiefbrunnen und Quellen vor allem in den vergangenen beiden Jahren ab.