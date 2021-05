Der Kreiselbau am östlichen Ortseingang von Altdorf macht Fortschritte. Wegen der Arbeiten ist die Ortsdurchfahrt derzeit gesperrt. Der Ost-West-Verkehr muss eine Umleitung hinnehmen. Doch nicht alle Fahrer halten sich daran. Auch die örtlichen Geschäftsleute haben so ihre Probleme.

Seit Mitte Mai arbeitet die Firma Faber aus Alzey am östlichen Ortseingang von Altdorf. Dort entsteht ein Kreisel, der einerseits das Neubaugebiet „Rechts der Speyerer Straße“ erschließen wird und andererseits dafür sorgen soll, dass der aus Richtung Gommersheim kommende Verkehr gedrosselt wird. Denn die gerade Strecke der K 6 verleitet viele Autofahrer zu rasantem Tempo. In einem Aufwasch werden mit einem der vier Straßenarme zusätzliche Gewerbeflächen angebunden. Rund 3500 Fahrzeuge passieren laut Zählungen diese Stelle täglich, was auch mit dem Ausflugsverkehr in Richtung Edenkoben und Haardt zusammenhängt.

Seit 15 Jahren gibt es Überlegungen für einen Kreisel dort, wie Ortsbürgermeister Helmut Litty erklärt. Doch immer wieder wurde das Projekt auf die lange Bank geschoben. Nun ist es so weit. Die Firma Faber hat mit einem Angebotspreis von 621.000 Euro den Zuschlag bekommen. Der Anteil der Ortsgemeinde beläuft sich laut Dorfchef auf etwa 552.000 Euro.

Polizei kontrolliert auf Schleichweg

War anfangs das einspurige Passieren der Baustelle relativ unproblematisch, da eine Ampel den Verkehr regelte, so ist die Hauptstraße jetzt gesperrt. Die Umleitung führt über Freimersheim, Freisbach und Gommersheim – und umgekehrt. Etlichen Autofahrern ist dies zu zeit- und spritaufwendig, und sie nehmen verbotenerweise einen Feldweg zwischen Böbingen und Altdorf. „Die Polizei Edenkoben kontrolliert dort fast täglich und verhängt Geldstrafen“, sagt Ortsbürgermeister Helmut Litty. Die RHEINPFALZ hat schon mehrfach über das Ergebnis der Kontrollen berichtet. Innerhalb kürzester Zeit erwischen die Beamten regelmäßig zahlreiche Schleichweg-Fahrer.

Der Ortschef rechnet damit, dass der Kreiselbau Mitte August abgeschlossen sein wird. Dann dürften auch die Gewerbetreibenden aufatmen. Denn die haben ganz schon mit der Vollsperrung zu kämpfen. Von Problemen berichtet Marco Feig, dessen Firma sich auf Anhänger- und Wehrfahrzeugbau spezialisiert hat. „Wir haben regen Lkw-Lieferverkehr, und dessen Verkehrsführung mussten wir erst in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde-Verwaltung sicherstellen“, sagt der Geschäftsführer. Weil die Hauptzufahrt dicht ist, sei für ihn eine Alternative über die Friedhofstraße ausgewiesen worden. Mit einem Parkverbot, einer Findlingsumsetzung und zusätzlichen Hinweisen funktioniere das.

Spelzenhof stellt eigene Schilder auf

Eigeninitiative entwickeln musste auch Ursula Hitschler vom Gastronomiebetrieb Spelzenhof. „Wir haben zusätzliche Schilder angefertigt und aufgestellt, damit unsere Gäste sicher hin- und auch wieder wegkommen“, berichtet sie. Glücklicherweise reservierten viele Gäste, so könne sie diese im Vorfeld auf die neue Verkehrsführung und die Parkmöglichkeiten hinweisen. Trotz Sperrung ist sie mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. Die Haushaltsausstattungsfirma Ermer war nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der Grund: Betriebsferien bis 8. August. Bis zur vom Dorfchef geplanten „kleinen Einweihungsfeier“ werden die Verantwortlichen sicher wieder da sein.