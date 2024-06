An Carmen Winter hängt es nun, dass der Teamgeist in Annweiler nicht verloren geht.

Die wachsenden Anforderungen an die Kommunalpolitik haben sich im dauerklammen Annweiler auf dem Wahlzettel gezeigt. Während 2019 noch vier Kandidaten um das Amt buhlten, wollte diesmal lange gar keiner Verantwortung in der ersten Reihe übernehmen. Bis schließlich Beigeordnete Carmen Winter in die Bresche sprang. Amtsinhaber Benjamin Seyfried hinterlässt sehr große Fußspuren. Da würde weder ihr noch den Bürgern ein Vergleich guttun. Lieber sollten sich die Annweilerer auf die Stärke besinnen, die sie in den vergangenen fünf Jahren erlangt haben: Es muss nicht alles nur auf zwei Schultern ruhen, gemeinsam lässt sich viel mehr erreichen.