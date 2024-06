Carmen Winter wird die erste Bürgermeisterin Annweilers. 58,9 Prozent der Wähler votierten für die Christdemokratin, die sich als einzige Kandidatin zur Wahl gestellt hatte.

Damit tritt die bisherige dritte Beigeordnete die Nachfolge des parteilosen Benjamin Seyfried an, der bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte, aus persönlichen Gründen nicht erneut zu kandidieren. Das Ergebnis fiel nicht gerade hoch aus. 1931 Wähler hatten der 62-Jährigen ihre Stimme gegeben, 1349 Wähler votierten mit Nein. Winter, die seit 2019 CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat ist, zeigt sich trotzdem zufrieden: „Für das erste Mal ist das ein tolles Ergebnis“, sagt sie kurz nach 23 Uhr in Feierlaune. So lange ließ nämlich das Auszählungsergebnis auf sich warten. Es gebe immer Menschen, die für einen seien, und andere, die gegen einen seien. In Annweiler sei die AfD diesmal in allen Stimmbezirken die zweitstärkste Kraft geworden. „Und die Wähler haben mich bestimmt nicht gewählt“, sagt Winter.

Nachdem in der Trifelsstadt lange niemand den Hut in den Ring werfen wollte, hatte sich schließlich Winter bereit erklärt, anzutreten. „Ich bin ohne jegliche Erwartungen in die Sache reingegangen. Und jetzt bin ich vor allem froh für Annweiler, dass wir jemanden haben, der es weiter in die Zukunft führt“, sagt die 62-Jährige, die auf Teamarbeit im Stadtvorstand und -rat setzen will. 5647 Annweilerer waren zur Wahl aufgerufen. Mit 61,2 Prozent lag die Wahlbeteiligung im üblichen Mittelfeld.