Bei der Wahl des 28 Köpfe zählenden Verbandsgemeinderates Landau-Land kommt es zu Veränderungen bei der Sitzverteilung. Wie sieht es jetzt aus?

Da die Sozialdemokraten einen Sitz verlieren, die Christdemokraten im Gegenzug ein Mandat und die Freien Wähler sogar zwei Mandate gewinnen, haben künftig drei Fraktionen im Rat acht Sitze inne. Die SPD verliert im Vergleich zu der Wahl vor fünf Jahren vier Prozentpunkte, kann aber mit 29,2 Prozent dennoch die meisten Wählerstimmen auf sich vereinen. Durch dieses Ergebnis verlieren die Sozialdemokraten jedoch einen Sitz im VG-Rat, aus neun werden künftig acht. Wahlgewinner ist die FWG, die ihr 2019er-Ergebnis von 19,85 auf 28,7 Prozent hochschrauben kann und deshalb im Verbandsgemeinderat künftig nicht mehr sechs, sondern acht Mandate hat.

An dieser Stelle finden Sie Statistiken von 23degrees. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Zulegen kann auch die CDU – um 0,9 Prozentpunkte auf 26,8 Prozent –, was gleichbedeutend mit einem Sitz mehr ist. Statt sieben sitzen künftig acht Christdemokraten am Ratstisch. Die meisten Stimmen müssen die Grünen mit minus 4,1 Prozentpunkten auf 10,7 Prozent abgeben. In der Wählergunst gesunken ist auch die FDP, die nur noch 4,6 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereint (minus 1,6 Prozentpunkte).

8355 Bürger in der Verbandsgemeinde Landau-Land hatten am Sonntag ihr Votum abgegeben. Wahlberechtigt waren 11.272. Die Wahlbeteiligung lag also bei 74,1 Prozent. Verbandsbürgermeister ist Torsten Blank (SPD), der 2019 seine zweite Amtszeit angetreten hatte.