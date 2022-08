Dank zahlreicher Helfer kann die Gemeinde Essingen von Freitag bis Dienstag nach der coronabedingten Pause wieder Kerwe feiern. Los geht es am Freitag um 18 Uhr mit Freischoppen vor dem Rathaus, für Musik wird die Gruppe Nostalgie in Blech sorgen. Um 19 Uhr gibt es Sketche der Theatergruppe „Eulenbühne“. Die Gruppe Acoustic and Amazing wird ab 20 Uhr im Weingut Alexander Benz die Gäste musikalisch unterhalten, die Band Only Plan wird ab 21 Uhr auf dem Rathausplatz auftreten. Am Samstag ist ab 14.30 Uhr eine Kinder-Olympiade vor der Dalberghalle vorgesehen, im Gebäude wird es einen Kinderbuchflohmarkt geben. Die Band Addicted wird ab 21 Uhr für Livemusik auf dem Rathausplatz sorgen. Ein Frühschoppentisch wird am Sonntagvormittag mitten auf der Gerämmestraße aufgebaut, dort wird am Nachmittag zu einem Flohmarkt eingeladen. Um 11 Uhr steht ein ökumenischer Gottesdienst in der protestantischen Kirche an. Die Kirschkern-Weitspuck-Olympiade ist für 15 Uhr vorgesehen, für Musik sorgen ab 16 Uhr die Sonnenbergband und der Chor Amici musicali sta, die auf dem Rathausplatz beziehungsweise in der Wendelinuskapelle zu bewundern sein werden. A personal reason tritt um 19 Uhr im Weingut Alexander Benz auf. Am Montag wird um 18 Uhr Alleinunterhalter Klaus Bodenseh auf dem Rathausplatz erwartet, um 22 Uhr verabschiedet der Nachtwächter die Gäste. Die Schausteller sind an allen Tagen auf dem Turnplatz mit Kinderkarussell, Entenangeln, Pfeilwerfen, Süßigkeitenstand und Boxauto vertreten.