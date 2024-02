Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben einen neuen Mobilfunk-Standort in Betrieb genommen, um die Versorgung in Albersweiler zu verbessern. Dadurch verbessere sich auch der Empfang in Gebäuden. „Der Bedarf an Bandbreite nimmt ständig zu – um rund 30 Prozent pro Jahr“, so Unternehmenssprecherin Martina Hammer. Die Telekom betreibt im Landkreis Südliche Weinstraße jetzt 40 Standorte. Die Haushaltsabdeckung liegt bei rund 95 Prozent. Bis 2025 sollen weitere 30 Standorte hinzukommen. Zusätzlich sind an 14 Funkmasten Erweiterungen mit den hohen Übertragungsstandards LTE oder 5G geplant.

Das Unternehmen teilt weiter mit, dass es beim Ausbau auf Kommunen oder Eigentümer angewiesen sei, um notwendige Flächen für neue Standorte anmieten zu können. Dabei könne es sich um Dach- oder Mast-Standorte handeln. Wer solche Flächen verpachten wolle, könne sich an die Deutsche Funkturm wenden unter www.dfmg.de/standortangebot, die die Mobilfunkeinrichtungen der Telekom aufstellt. Aktuell hat die Telekom mehr als 36.000 Mobilfunkstandorte in Betrieb. Jährlich kommen rund 1500 neue dazu. Die Mobilfunk-Abdeckung kann man sich auf der Karte Gigabit-Grundbuch der Bundesnetzagentur anschauen. In der Südpfalz gibt es demnach nur noch wenige weiße Flecken in Waldgebieten, aber durchaus noch größere Gebiete mit der niedrigen 2G-Abdeckung, was fast nur zum Telefonieren reicht.