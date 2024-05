Christi Himmelfahrt 2024 hat für Familie Faude aus Klingenmünster künftig eine besondere Bedeutung – Papa Maximilian und seine Frau Jeannette ließen ihre beiden Kinder, die dreijährige Henriette und den einjährigen Anton, auf Burg Landeck taufen.

Es war ein außergewöhnliches Ambiente für eine Taufe – unter strahlend blauem Himmel, unter einem großen Lindenbaum und umgeben von uralten Burgmauern. Pfarrerin Almendra Garcia de Reuter ist immer offen für Neues, hatte sie doch im vergangenen Jahr mit Kollegen gleich sieben Kinder im Klingbach getauft.

Schöne Tradition

Seit 2002 ist es eine schöne Tradition, auf Burg Landeck einen Gottesdienst „zwischen Himmel und Erde“ zu feiern. Und so waren auch am Donnerstag wieder viele Gemeindeglieder der Protestantischen Kirchengemeinden von Klingenmünster, Göcklingen und Billigheim der Einladung von Pfarrerin Almendra Garcia de Reuter, Pfarrerin Dorothea Helfrich und Pfarrer Stefan Heinlein gefolgt.

Mit Applaus begrüßten die Gottesdienstbesucher die Täuflinge in der Gemeinde. Seit fünf Jahren wohnt Familie Faude in Klingenmünster. „Wir möchten, dass unsere Kinder einen Bezug zur Kirche, zum Glauben bekommen, so wie wir es von unseren Eltern her gewohnt sind. Viele Kinder werden heute ja nicht mehr getauft, aber wir sagen und möchten es mit dieser Taufe auch bekunden: Gemeinschaft ist uns wichtig“, unterstrichen die Taufeltern. Viele Katholiken nahmen ebenfalls am Gottesdienst teil, der musikalisch von Pfarrer Heinlein, Anja Lebküchler und Helga Schreieck mitgestaltet wurde.