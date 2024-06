Der Vorhof der Wehrkirche in Dörrenbach war am Wochenende proppenvoll. Dort wurde das Dornröschenfest gefeiert. Bei herrlichem Sonnenschein küsste der stattliche Prinz das liebliche Dornröschen Adina I., und das fanden auch die sieben Zwerge toll. Der Gesangsverein sang und tanzte. Zugegen waren viele gekrönte Häupter aus der ganzen Region. Das Stationentheater zog die Besucher genauso an wie unter anderem die Schorle am Stand oder der Flammkuchen. Nils der Gaukler war zu sehen, die Spielleut’ Ranunculus aus dem Mittelrheintal und ein prächtiger Greifvogel auf dem Arm seines Falkners. Für die kleinen Leute gab es ein Kinder-Karussell aus der Ritterzeit. Und die Großen konnten beim Seifenstand schnuppern, sich mit Keramik eindecken sowie Drechsel- und Korbflechtarbeiten bewundern. Adina I. regiert mittlerweile schon das zweite Jahr über das Märchendorf – mit unendlich viel Spaß, wie sie beteuert. Ein Höhepunkt war das übergroße Porträt des örtlichen Künstlers Frank Cmuchal mit Impressionen des Festspektakels.