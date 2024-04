Der SPD-Ortsverein hat seine Liste der Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 9. Juni beschlossen. Der Vorsitzende des Ortsvereins und Ortsbürgermeisterkandidat, Torben Kornmann, führt sie an. Es folgen auf den Plätzen bis zehn: Sibylle Münch, Simon Deusch, Marion Seutemann, Andreas Beck, Christian Conrath, Chantal Kotschenreuther, Jens Voigtländer, Thomas Sitt und Martin Hermann. Die Bürgerinnen und Bürger haben laut Mitteilung in den nächsten Wochen und Monaten Gelegenheit, diese Kandidaten und Kandidatinnen kennenzulernen, sich über das Wahlprogramm für Steinfeld zu informieren, Ideen und Anregungen auszutauschen und schließlich ihre Stimme für die Zukunft der Gemeinde abzugeben.