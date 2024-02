Mehrfach haben Randalierer zuletzt im Haus des Gastes in Bad Bergzabern gewütet. Die Suche nach dem Täter ist schwierig, denn Zeugen oder Bilder gibt es nicht.

Das Haus des Gastes kann für vielerlei Dinge genutzt werden – Konzerte, Auftritte von Comedians, Stadtratssitzungen, Hochzeitsfeiern oder ein Restaurantbesuch beim Italiener, um nur einige Möglichkeiten zu nennen. Manch einer nutzt das Gebäude am Rande des Kurparks aber auch, um seine Aggressionen abzubauen. Jedenfalls ist das in den vergangenen Monaten der Fall. Dreimal nämlich, im November 2023 sowie im Januar und vor ein paar Tagen, wurde die Garderobe im Untergeschoss beschädigt.

„Es wurden Ständer aus der Wand und aus dem Boden gerissen“, berichtet Bad Bergzaberns Stadtbürgermeister Hermann Augspurger. Im November und bei der Tat vor ein paar Tagen seien auch Teppich und Tapete angebrannt worden. Eine Idee, wer die Randalierer sind, hat Augspurger nicht. Was er sagen kann, ist, dass das Haus des Gastes zu den Tatzeitpunkten nicht für eine Feier oder eine andere Veranstaltung vermietet war.

Das heißt, es war nur das Restaurant geöffnet. Das ist außer montags täglich von 11 bis 21 beziehungsweise 22 Uhr der Fall. Weil der Zugang zum Culinarium nur möglich ist, wenn die Tür zum Haus des Gastes aufgeschlossen ist, kann in dieser Zeitspanne dort jedermann hinein- und wieder herausgehen. Der potenzielle Täterkreis ist also riesengroß.

Bürgermeister möchte Kamera aufhängen

„Wir haben keine Kameraaufzeichnung und keine Täteraussagen“, sagt Reiner Steigner von der Polizei in Bad Bergzabern. Daher sei es schwierig, den oder die Randalierer zu finden. Steigner erzählt, dass am 4. November 2023 fünf Garderobenständer beschädigt und auf dem Teppichboden eine Brandspur gelegt worden seien. Den Schaden schätzt die Polizei in diesem Fall auf 4000 Euro. Am 12. Januar sind laut Steigner erneut Garderobenständer angegangen worden, Schaden: 700 Euro. Vom dritten Fall konnte der Polizist noch nichts berichten.

Augspurger hat eine Idee, wie auf die Häufung von Sachbeschädigungen reagiert werden sollte. „Ich möchte eine Kamera im Untergeschoss aufhängen“, sagt er. Die Verwaltung habe aber schon gesagt, dass das aus Datenschutzgründen nicht gehe. Das Stadtoberhaupt möchte sich damit nicht zufriedengeben. Er habe dem Hausmeister gesagt, er solle immer dann, wenn keine Veranstaltung im Haus des Gastes ist, eine Kette vor die Treppe nach unten hängen. „Natürlich kann man da auch drübersteigen.“ Aber durch die Absperrung sei das Untergeschoss ja kein öffentlich zugänglicher Bereich mehr. „Da sollte es dann doch möglich sein, eine Kamera aufzuhängen.“

Info

Wer Hinweise zu den Sachbeschädigungen im Haus des Gastes geben kann, melde sich bitte bei der Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.