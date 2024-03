Das Eichhaus bekommt einen neuen Eigentümer: Das denkmalgeschützte Anwesen in der Rhodter Dorfmitte wird für 80.000 Euro verkauft. Das hat der Gemeinderat im nichtöffentlichen Teil seiner jüngsten Ratssitzung beschlossen, wie Ortsbürgermeister Armin Pister informiert. Da der Vertrag mit dem neuen Eigentümer noch nicht abgeschlossen ist, könne er noch keine Details nennen. Jedenfalls hat sein Konzept die Entscheidungsträger überzeugt. Die Gemeinde hatte nach jemandem gesucht, der es sich im Gegensatz zu ihr finanziell leisten kann, das Eichhaus zu neuem Leben zu erwecken. Und der sich bereiterklärt, das Projekt in einer gewissen Zeit zu realisieren. Wobei sich die Rhodter in Geduld üben müssen. Allein die Baugenehmigung werde länger auf sich warten lassen, vermutet Pister. In fünf Jahren etwa soll der Großteil der Ideen, die im Konzept dargelegt sind, realisiert sein. Das Gebäude wurde 1724 errichtet. Bis zu den 60er-Jahren ließen Winzer dort ihre Fässer und Bottiche wiegen. Seit 2019 steht das Anwesen unter Denkmalsschutz.