Die Trifelsstadt hat den geplanten Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende abgesagt. Und auch auf weihnachtliche Lichterranken müssen die Annweilerer verzichten. Nachdem die Lichter im vergangenen Jahr ausgeblieben waren, sind zahlreiche Spenden eingegangen. Doch diese sollen erst verwendet werden, wenn ein neues Beleuchtungskonzept erarbeitet ist.

Aufgrund der am Mittwoch beschlossenen verschärften Corona-Regeln und der weiteren Unsicherheit hat die Stadt Annweiler beschlossen, den für das erste Adventswochenende geplanten Weihnachtsmarkt ausfallen zu lassen. „Gerade nach dem fulminanten Erfolg des letzten Jahres wollten wir mit einem durchdachten Konzept in der Markwardanlage den Coronabedingungen Rechnung tragen“, sagt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried. Doch angesichts der aktuellen Lage habe man schweren Herzens die Reißleine ziehen müssen.

Dennoch wünscht sich Seyfried besinnliche Stimmung in der Trifelsstadt und ruft daher die Bürger auf, im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur weihnachtlichen Stimmung beizutragen. Wegen ihrer schlechten Finanzlage hatte die Stadt vor zwei Jahren beschlossen, auf die weihnachtlichen Leuchtranken in den Straßen zu verzichten. 2018 waren die Stadtwerke nochmals zur Finanzierung eingesprungen. Dies war im vergangenen Jahr aber nicht mehr stemmbar. Viele Annweilerer waren über das Fehlen der Beleuchtung traurig. Zahlreiche Spenden von Bürgern, Institutionen und Geschäftsleuten gingen in Folge bei der Stadt ein. 1770 Euro seien bislang zusammengekommen, berichtet der Stadtchef.

Nachhaltiges neues Konzept für Beleuchtung

Diese sollen für ein nachhaltiges neues Weihnachtsbeleuchtungskonzept verwendet werden. Das klappt aber noch nicht in diesem Jahr, wie Seyfried informiert. „Angedacht sind Investitionen im Zusammenhang mit der Umstellung auf LED-Technik bei der Straßenbeleuchtung in Annweiler im nächsten Jahr“, erklärt er. Hauptkostenfaktor seien die teilweise kilometerlangen Verkabelungen für die Weihnachtsstraßenbeleuchtung gewesen – „und genau hier wollen wir ansetzen“.

Und ganz müssen die Annweilerer in der Adventszeit auch nicht auf Lichterstimmung verzichten: Wie im vergangenen Jahr werden große Weihnachtsbäume in der Innenstadt und den Ortsteilen aufgestellt und beleuchtet.