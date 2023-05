Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer rund um Landau nach einem Hotel sucht, wird neuerdings auch in Offenbach fündig. Die Zimmer befinden sich in einem Gebäude, das nicht nur durch seine originelle Fassade auffällt. Vielsagend ist auch der Name des Gewerbes.

Zur Eröffnung des neuen Hotels im Offenbacher Gewerbegebiet ist groß aufgetischt worden. Das Küchenteam hat zahlreiche internationale Spezialitäten zubereitet. Die Gäste stoßen