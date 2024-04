Der Verein Initiative Südpfalz-Energie (ISE) hat einen Vorstand neu gewählt. Dabei wurden der Vorsitzende Wolfgang Thiel sowie sein Stellvertreter Michael Linder in ihren Ämtern bestätigt. Die weiteren Vorstandsmitglieder sind Schriftführer Frieder Wambsganß, Kassenführer Dieter Pauschert und als Beisitzer Manfred Freudenstein, Claudia Klingner-Kaufmann, Gerhard Lausterer, Michael Müller, Volker Wander und Manfred Wessels. Als Kassenprüfer wurden Manfred Chrzanowski und Hendrik Krug gewählt. „Nach Corona haben sich unsere Aktivitäten wieder verstärkt und auch die Mitgliederzahl hat sich deutlich auf nun 91 erhöht. Wie schon in den Vorjahren haben wir unsere Konzepte und Forderungen auf allen politischen Ebenen in persönlichen Gesprächen an die Politiker kommuniziert“, sagt Thiel.

Der Verein bietet in den kommenden Monaten Energie-Stammtische, Vorträge und Exkursionen an. Es werden Workshops in weiterführenden und berufsbildenden Schulen angeboten, es gibt einen Vortrag zu „Energiesparen und Klimaschutz im Privathauhalt“ und einen Wärmepumpen-Leitfaden sowie ein Wärmepumpen-Forum. Ein Energie-Management-System und die Veranstaltungen „Prosumer – Die Energiewende in Ihren Händen“ sowie „Agri-PV in der Südpfalz“ sind ebenfalls angekündigt.